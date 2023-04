Vers un hommage du Barça à Messi en plein match ?

Les spéculations sur l'avenir de Lionel Messi se sont intensifiées ces dernières semaines, car il devient de plus en plus improbable qu'il prolonge.

Le FC Barcelone est l'un des clubs intéressés par la signature de Messi, malgré sa situation financière actuelle, et il semble de plus en plus probable qu'il reviendra en Catalogne avant la saison prochaine, malgré les offres d'autres clubs.

Les supporters ont hâte

Les supporters barcelonais s'enthousiasment à l'idée d'un retour potentiel de Messi, et ceux qui assisteront mercredi soir à la demi-finale retour de la Coupe du Roi contre le Real Madrid au Spotify Camp Nou se préparent à montrer leur reconnaissance à leur plus grand joueur de tous les temps.

Selon MD, les supporters locaux ont prévu de chanter le nom de Messi à la 10e minute du Clasico. Cet événement est similaire à celui de la récente finale de la Kings League au Spotify Camp Nou, au cours de laquelle le nom de l'Argentin a été acclamé par les fans présents.

Le retour de Messi cet été constituerait une déclaration d'intention pour le FC Barcelone en vue de la saison prochaine, qui cherchera à construire sur les succès de cette campagne.