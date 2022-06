Vers un exode massif à Manchester United cet été

Manchester United va autoriser neuf autres joueurs à quitter le club cet été, alors qu'Erik ten Hag entame un grand nettoyage.

L'entraîneur néerlandais est arrivé en provenance de l'Ajax et a déjà imposé son autorité sur l'équipe à sa disposition. Frenkie de Jong a été placé comme la cible de transfert numéro un du club, tandis que plusieurs de ses prodiges de l'Ajax ont été liés.

Antony, Jurrien Timber et Lisandro Martinez n'ont pas l'air de vouloir rejoindre Man Utd cet été, mais Ten Hag a certainement identifié un type spécifique de joueur alors qu'il s'efforce de mettre en place son modèle de football à l'équipe pensionnaire d'Old Trafford.

Le milieu de terrain est considéré comme une position prioritaire, tandis qu'un attaquant supplémentaire est susceptible d'être ciblé étant donné que Cristiano Ronaldo est le seul attaquant senior du club. La légende portugaise a même été liée à un départ cet été, avec son agent Jorge Mendes qui aurait parlé à plusieurs clubs différents à travers l'Europe.

Qui va quitter Man Utd ?

Des changements ont déjà eu lieu cet été, avec Paul Pogba, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Juan Mata, Edinson Cavani et Lee Grant qui ont tous quitté le club à l'expiration de leur contrat.

Cependant, ce ne seront pas les seuls départs cet été. Selon GOAL, neuf autres joueurs seront autorisés à quitter United, que ce soit dans le cadre d'un contrat permanent ou d'un prêt.

Aaron Wan-Bissaka et Anthony Martial bénéficieront d'une pré-saison pour impressionner le nouveau manager, mais tous deux partiront si une offre adéquate se présente.

En plus de cela, Eric Bailly, Phil Jones, Alex Telles, Axel Tuanzebe, Dean Henderson, Andreas Pereira, et Brandon Williams sont prêts à partir si le club est en mesure de les expédier.

Fulham a soumis une offre pour Pereira, tandis que Henderson devrait rejoindre le nouveau promu Nottingham Forest pour un prêt d'une saison.

Man Utd est très intéressé par l'arrivée de Tyrell Malacia, l'arrière gauche de Feyernoord, et a détourné l'offre de Lyon pour le recruter. Le club de Ligue 1 s'était mis d'accord avec le joueur, mais la formation batave aurait accepté l'offre de Man Utd et ce sera une discussion pour le joueur. Son arrivée expliquerait les départs de Telles et Williams.

L'intérêt pour Martinez (Ajax) et Pau Torres (Villarreal) explique les départs de Bailly, Jones et Tuanzebe.