Vers un échange spectaculaire entre le Barça et l'Atlético

Les Blaugrana cherchent à remplacer Robert Lewandowski au poste d'avant-centre cet été, et le nom d'Alvarez semble les séduire le plus.





Malgré cela, l'Atlético de Madrid a toujours démenti ces rumeurs et affirmé qu'Alvarez resterait au club jusqu'en 2029, date d'expiration de son contrat actuel. On parle d'une possible prolongation, et avec une clause libératoire de 500 millions d'euros, le club madrilène maîtrise la situation.





Julian Alvarez entretient le suspense





La semaine dernière, Alvarez a fait la une des journaux en répondant « peut-être oui, peut-être non » à la question de savoir s'il serait à l'Atlético de Madrid la saison prochaine, même s'il a déclaré être heureux au club. Interrogé hier soir par Movistar+ (via Cadena SER) sur un éventuel message à adresser aux supporters, il a répondu : « Je suis très reconnaissant de leur présence ici, de leur soutien indéfectible, pour tout l'amour qu'ils m'accordent. Merci. » Est-il heureux à l'Atlético Madrid ? « Oui, merci », ont-ils conclu.





Le président du FC Barcelone convaincu de pouvoir recruter Alvarez





Selon la même source, Joan Laporta, président du FC Barcelone, est convaincu de pouvoir recruter Alvarez cet été, et ce pour moins de 100 millions d'euros. Le Barça envisage d'inclure un joueur dans la transaction afin de réduire le prix. Il semblerait que cette insistance soit liée à la position d'un membre de la direction de l'Atlético.