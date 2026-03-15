Vers un échange pharaonique entre le Real Madrid et Liverpool

Après une saison jusqu'ici très décevante, les Reds devraient connaître un mercato estival riche en transferts. L'équipe d'Arne Slot semble déséquilibrée et dysfonctionnelle, et a besoin de renforts.





Le milieu de terrain est un secteur qui devrait être renforcé cet été. Ryan Gravenberch vient de prolonger son contrat, mais Curtis Jones et Wataru Endo pourraient quitter le club. Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister sont également dans le viseur de plusieurs clubs.





Ces deux derniers ont été annoncés du côté du Real Madrid ces dernières semaines. Mac Allister, en particulier, a fait l'objet de nombreuses spéculations après avoir déclaré qu'aucune discussion n'était en cours avec les Reds concernant un nouveau contrat.





Une non-qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine pourrait avoir des conséquences importantes sur l'avenir d'Arne Slot et sur celui de l'équipe dans son ensemble. Cependant, si Mac Allister décidait de relever un nouveau défi, Liverpool pourrait bien ne pas repartir les mains vides.





C'est du moins ce qu'affirme Fichajes, qui indique que le club d'Anfield et le Real Madrid pourraient conclure un accord mutuellement avantageux en échangeant Mac Allister contre Eduardo Camavinga.





Le Français, tout comme son coéquipier et compatriote Aurélien Tchouaméni, est une cible de longue date pour Liverpool. Le transfert de Camavinga chez les Merengues a été mitigé, et le club madrilène pourrait donc être disposé à s'en séparer cet été.





L'article, qui relève de la spéculation, affirme que ce transfert « inattendu » « bouleverserait le marché », tout en reconnaissant que les échanges de joueurs de cette envergure sont rares dans le football moderne.





Le Real Madrid valoriserait l'expérience internationale et le talent de Mac Allister dans les grands rendez-vous, tandis que Liverpool croit au potentiel de Camavinga. À 23 ans, le milieu de terrain polyvalent a encore une « marge de progression considérable ».





Il est peu probable que cela aboutisse à quelque chose, mais les spéculations concernant l'avenir de Mac Allister vont inévitablement s'intensifier. Si la mauvaise passe de Liverpool se poursuit, le champion du monde pourrait être tenté de relever un nouveau défi ailleurs.