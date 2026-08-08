Malgré la clarté de la position affichée par Victor Osimhen au sujet de son avenir, le nom de l'attaquant nigérian est de nouveau entré dans la sphère des spéculations, alors que des mouvements se poursuivent en coulisses et pourraient rouvrir l'un des dossiers les plus en vue du marché des transferts.

Le journaliste espagnol Rubén Uría a révélé un nouveau développement concernant l'avenir d'Osimhen, affirmant que c'est l'entraîneur Diego Simeone qui souhaite recruter Osimhen.

Les agents du joueur proposaient ses services à l'Atlético Madrid, l'attaquant nigérian étant prêt à baisser considérablement son salaire afin de faciliter la conclusion de la transaction.

Ce développement intervient après ce qui a été évoqué récemment quant à la volonté d'Osimhen de rester à Galatasaray, avec lequel il est lié par un contrat courant jusqu'au 30 juin 2029, selon le journal turc Fanatik.

L'attaquant nigérian, âgé de 27 ans, est actuellement estimé à environ 75 millions d'euros, tandis qu'il affiche des chiffres solides avec Galatasaray, où il a été impliqué dans 75 réalisations : 59 buts inscrits et 16 passes décisives en 74 matchs officiels.

La possibilité d'un transfert d'Osimhen à l'Atlético Madrid reste liée à la position de Galatasaray et aux conditions financières de l'opération, en plus des facilités consenties par le joueur en renonçant à une partie de son salaire.

Des rapports espagnols avaient indiqué il y a quelques jours que la direction de l'Atlético Madrid ne souhaitait pas s'engager dans le dossier Osimhen en raison de son prix élevé, alors qu'elle mise toujours sur l'attaquant Julián Álvarez, lequel désire de son côté rejoindre Barcelone, dans un contexte compliqué qui n'est pas encore tranché.