Selon Diario Sport, Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre la Roma de José Mourinho.

La suite de la carrière du Portugais à Manchester United est très incertaine et l'on pense qu'une réunion avec Mourinho, avec qui il a travaillé au Real Madrid, est possible.

Cette saison, Manchester United s'est qualifié pour l'Europa League en terminant sixième de la Premier League et en battant West Ham United lors de la dernière journée. Erik ten Hag vient tout juste de prendre ses fonctions à Old Trafford et le bruit court que Cristiano n'est pas convaincu que le Néerlandais a le pedigree nécessaire pour redonner à United ses lettres de noblesse.

Mourinho, quant à lui, est en train de construire quelque chose d'intéressant à la Roma. Il a permis à l'équipe de remporter la première édition de l'Europa Conference League cette saison, ce qui lui a assuré une place en Europa League l'année prochaine. L'ambition, cette année, sera d'accéder à la Ligue des champions.