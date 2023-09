Verratti viré par le PSG, Govou scandalisé par sa sortie

L'ex-international français a critiqué le choix du PSG de laisser partir Marco Verratti. L’italien devrait rejoindre le Qatar.

L’histoire d’amour entre le PSG et Marco Verratti prend fin dans un climat tendu. Arrivé au tout début du projet QSI, Marco Verratti quitte la capitale française après avoir évolué sous les couleurs Bleu, Rouge pendant 11 ans. Ce départ n’est pas du tout du goût de Sydney Govou.

Govou peste contre le PSG

« A un moment donné, il faut peut-être tourner la page car il incarne un PSG qui n’a pas réussi à gagner la Ligue des Champions. » a d’abord lancé l’ancien joueur de l'Olympique lyonnais ce dimanche dans l'émission Canal Football Club sur Canal + Sport.

Pour Sidney Govou, Marco Verratti ne mérite pas d’être chassé comme un va-nu pied. »Mais il faut se poser la question de la sortie. Des joueurs qui sont l’identité du club. Sortir de cette manière-là, c’est triste. Déjà parce que j’adore ce joueur et aussi parce que c’est quelqu’un qui représentait le PSG. Il était à Paris. Il parlait français. On peut lui reprocher tout ce qu’on veut, mais il y a des sorties plus dignes. On a l’impression qu’il paye tout ce qui n’a pas réussi à faire le PSG et ça, ça me dérange. « s'est alarmé Govou.

Sur le même plateau, Mickael Landreau aurait aimé voir Verratti être associé avec Zaire-Emery et Ugarte. « J’aurais aimé le garder, car à côté de lui y a des milieux qui sont plus dans la puissance comme Zaire-Emery et Ugarte. Dans l’utilisation du ballon, Verratti était extraordinaire et il ne s’est jamais caché. Malheureusement, il y a un cycle qui change. Peut-être que pour voire éclore une nouvelle dynamique, il fallait s’en séparer. » a-t-il expliqué.

L aure Boulle au attristée

Sur la même longueur d’onde que, ses deux confrères consultants, Laure Bouleau a exprimé sa tristesse pour Verratti. « C’est triste car c’est un super joueur et un homme super charmant. On parle de son hygiène de vie, mais il a toujours respecté le club. Il aimait profondément le PSG. J’aurais aimé le voir plus longtemps au club, même en tant que remplaçant. En Ligue des Champions, quand on mène 2-0 par exemple, j’aurais été contente de l’avoir pour garder le ballon ». a-t-elle déclaré.

Sous les couleurs parisiennes, Verratti a joué 416 matchs et a inscrit 11 buts. Le petit hibou de Pescara a remporté 9 titres avec le club de la capitale.