Les supporters du Real Madrid espèrent la conclusion d'un ultime transfert lors du mercato estival, même si l'entraîneur José Mourinho a affirmé que le club n'attendait aucune nouvelle transaction, ni sur le plan des arrivées ni sur celui des départs.

Le réseau Defensa Central a rapporté, à la suite d'un sondage d'opinion, qu'une large proportion des supporters du Real estimait que l'équipe avait besoin d'un renfort supplémentaire dans son secteur défensif.

La question posée par Defensa Central à ses lecteurs était la suivante : « Florentino doit-il recruter Bastoni dans les dernières heures du marché des transferts ? ».

L'option « oui » a recueilli 77 % des voix, contre 23 % qui ont voté pour l'option « non », ce qui montre qu'une large partie des supporters du Real considère que l'équipe a besoin de recruter un défenseur central, leur choix se portant sur Bastoni, le joueur de l'Inter Milan, dont la valeur s'élève à 65 millions d'euros.

En vérité, cela ne surprend personne, d'autant que, si l'équipe de José Mourinho a effectivement besoin d'un milieu de terrain de qualité capable de créer le jeu, la réalité indique que le secteur défensif est la zone la plus touchée par les blessures au cours des dernières années.

À cela s'ajoute le cas d'Antonio Rüdiger, dont le contrat court jusqu'en juin 2027, qui ne dispose plus de la condition physique qui était la sienne les années passées, tandis qu'Éder Militão se remet encore de son dernier problème, ce qui constitue un véritable casse-tête pour la direction du Real Madrid.

Le problème réside cependant dans le fait que le Real Madrid ne dispose d'aucune place libre dans son effectif, et la seule option disponible est le départ de Raúl Asencio, qui sait qu'il ne figure pas dans les plans de Mourinho, mais qui a préféré rester au club.

Ainsi, bien que Mourinho ait annoncé que le marché des transferts était clos en ce qui le concerne, les résultats du sondage montrent clairement que les supporters du Real Madrid estiment que l'équipe a encore besoin d'un dernier transfert défensif, Bastoni figurant en tête de leur liste de souhaits.

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