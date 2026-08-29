Casper Tengstedt semble vivre ses derniers jours comme joueur de Feyenoord. Les Rotterdamois ont trouvé un accord avec Toulouse pour le transfert de l’attaquant de 26 ans, selon Voetbal International. Seules les dernières formalités et la visite médicale empêchent encore son départ vers la France.

Le montant de l’opération s’élève à quatre millions d’euros hors bonus, rapporte VI. Feyenoord a en outre inclus un pourcentage à la revente dans l’accord. Cela devrait mettre un terme à une période durant laquelle Tengstedt n’est pas parvenu à s’imposer dans le onze de départ.

L’intérêt de Toulouse s’est concrétisé cette semaine et est devenu plus précis vendredi. Le club français comptait revenir à la charge auprès de Feyenoord avec une offre améliorée. Cela s’est finalement révélé suffisant pour permettre aux deux parties de trouver un accord sur le transfert de l’attaquant danois.

Tengstedt était lui-même ouvert à un départ vers la France. L’attaquant ne figure pas dans les plans de l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst cette saison et n’a disputé aucune minute officielle avec Feyenoord lors des premières semaines du nouvel exercice. Il n’a fait partie du groupe que face au SC Cambuur.

La concurrence en attaque est en outre importante. Ayase Ueda est indiscutable au poste de numéro neuf, tandis que Van Bronckhorst peut aussi compter sur Nacho Ferri et Shaqueel van Persie. Les perspectives de temps de jeu étaient donc très limitées pour Tengstedt.

Feyenoord a recruté Tengstedt à l’été 2025 pour l’amener à De Kuip. Les Rotterdamois avaient alors versé environ six millions d’euros à Benfica et lié le Danois jusqu’à la mi-2029. Lors de sa première saison, il a toutefois surtout déçu : en 23 matches, principalement comme remplaçant, il a inscrit cinq buts.

La dernière étape vers Toulouse doit désormais encore être franchie. Tengstedt devra d’abord passer sa visite médicale, après quoi les formalités restantes pourront être finalisées. Si tout se déroule sans problème, Tengstedt quittera Feyenoord après une saison et poursuivra sa carrière en Ligue 1.

Braderie

Feyenoord veut créer de l’espace dans son effectif et alléger sa masse salariale cet été. Les Rotterdamois se sont donc déjà séparés d’Anel Ahmedhodzic, tandis que Luka Ivanusec et Jordan Lotomba sont encore deux joueurs sous contrat qui ne semblent plus entrer dans les plans. Feyenoord cherchera également une solution pour eux dans les derniers jours du mercato.



