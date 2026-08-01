Goal.com
En direct€50
FBL-POR-LIGA-BENFICA-MOREIRENSEAFP

Traduit par

Vente définitive : Mourinho écarte le gardien du Real Madrid

Mercato
LaLiga
Real Madrid
J. Mourinho
F. Gonzalez
FC Séville
Espagne

Séville est parvenu, ce samedi, à un accord pour le recrutement de Fran González, gardien du Real Madrid, qui ne fait plus partie des plans de l'entraîneur portugais José Mourinho. 

Fran González, âgé de 21 ans, devrait rejoindre dans les prochaines heures le stage du club andalou aux Pays-Bas, qui se poursuit jusqu'à samedi prochain.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté que Séville débourserait environ 3 millions d'euros pour obtenir 50 % des droits de Fran González, qui a été le gardien titulaire du Real Madrid Castilla lors des deux dernières saisons. 

Le gardien s'est par ailleurs déjà entendu sur l'ensemble des clauses de son contrat avec le club andalou, lequel courra jusqu'en juin 2031, selon des sources proches du dossier citées par l'agence EFE.

Fran a rejoint l'académie du Real Madrid il y a 4 ans et a disputé une cinquantaine de matchs avec l'équipe du Castilla, en plus d'un match avec l'équipe première, face à Valence au stade Santiago Bernabéu lors de la trentième journée de la saison 2024-2025 en Liga.

Jeux d'amitié des clubs
Utrecht crest
Utrecht
UTR
FC Séville crest
FC Séville
SEV
Jeux d'amitié des clubs
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

L'arrivée de Fran González à Séville entraînera le départ du gardien Alberto Flores de l'effectif de l'équipe. Flores, âgé de 22 ans, voit son contrat expirer le 30 juin prochain, et le club estime que son étape avec la réserve est terminée.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google