Vente définitive : Mourinho écarte le gardien du Real Madrid

Séville est parvenu, ce samedi, à un accord pour le recrutement de Fran González, gardien du Real Madrid, qui ne fait plus partie des plans de l'entraîneur portugais José Mourinho.

Fran González, âgé de 21 ans, devrait rejoindre dans les prochaines heures le stage du club andalou aux Pays-Bas, qui se poursuit jusqu'à samedi prochain.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté que Séville débourserait environ 3 millions d'euros pour obtenir 50 % des droits de Fran González, qui a été le gardien titulaire du Real Madrid Castilla lors des deux dernières saisons.

Le gardien s'est par ailleurs déjà entendu sur l'ensemble des clauses de son contrat avec le club andalou, lequel courra jusqu'en juin 2031, selon des sources proches du dossier citées par l'agence EFE.

Fran a rejoint l'académie du Real Madrid il y a 4 ans et a disputé une cinquantaine de matchs avec l'équipe du Castilla, en plus d'un match avec l'équipe première, face à Valence au stade Santiago Bernabéu lors de la trentième journée de la saison 2024-2025 en Liga.

L'arrivée de Fran González à Séville entraînera le départ du gardien Alberto Flores de l'effectif de l'équipe. Flores, âgé de 22 ans, voit son contrat expirer le 30 juin prochain, et le club estime que son étape avec la réserve est terminée.