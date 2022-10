Vente de l'OM : Daniel Riolo lâche ses vérités

Le journaliste sportif évoque la possible vente de l'OM, très discutée sur les réseaux.

Si Marseille appartient toujours à Frank McCourt, les réseaux sociaux s'enflamment souvent pour la reprise du club par un milliardaire étranger, histoire de pouvoir enfin jouer sur le terrain du PSG.

Daniel Riolo s'insurge contre les informations non sourcées qui s'étalent dans les médias à ce sujet.

"Il y a pas mal de gens qui parfois essaient de m’envoyer des infos. Mais dans ce cas-là de la vente de l’OM, c’est allé très très loin" (...) Les gens suivent des personnes sur les réseaux sociaux. Ils suivent, écoutent et finissent par croire. Et cette partie-là en revanche, pour nous c’est incontrôlable. Moi, je ne peux pas empêcher les gens d’aller suivre ou d’aller écouter sur Twitter. Si un mec parle et qu’il a 5000 personnes qui le suivent, il passe à 10 000, ce qu’il va dire va avoir une influence. C’est pour cela que l’on parle d’influenceur. Nous, on ne pourra pas le contrôler. C’est soit petit à petit, ce qu’il dit se vérifie et donc il va gagner une crédibilité, soit il ne la gagnera pas et les gens reviendront vers les médias traditionnels » a ainsi tonné le journaliste sportif qui préfère attendre un communiqué officiel.