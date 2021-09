Venezuela-Argentine : Messi victime d'un horrible tacle sur le tibia

La star du PSG a été maltraitée par la rugueuse équipe du Venezuela mais s'en sort bien.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'Argentine se déplaçait au Venezuela dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Surfant sur sa victoire lors de la dernière Copa América, l'Argentine s'est imposée 3-1 au Venezuela avec des buts de Lautaro Martinez (45+2e), Joaquin Correa (71e), Angel Correa (74e). Seule fausse note, dans les arrêts de jeu, l'Argentine a encaissé un but de Yeferson Soteldo.

Mais ce match aurait pu prendre une tournure dramatique en raison de la brutalité de l'équipe vénézuélienne.

L'article continue ci-dessous

A la 29e minute, Lionel Messi a été victime d'un tacle effroyable sur le tibia. Après consultation de la VAR, l'arbitre a expulsé l'auteur de ce mauvais geste, Luis Adrián Martinez.

31’ PT | Expulsado Luis Adrián Martinez 🟥



Por esta criminal patada a Messi, Venezuela se queda con 10 jugadores. pic.twitter.com/uTOnKwJpNt — Popular (@populardiario) September 3, 2021

Lionel Messi a pu se relever et a joué l'intégralité de la rencontre. Au PSG, on pousse un gros ouf de soulagement car Lionel Messi aurait pu être grièvement blessé et être absent pendant plusieurs mois.



Lionel Messi et l'Argentine rejoueront dès le 5 septembre, à São Paulo, contre le Brésil d'un certain Neymar.