"Varane serait parfait pour Liverpool"

John Barnes estime que le défenseur français du Real serait la recrue parfaite pour les Reds de Liverpool.

Raphael Varane ne manquera pas de prétendants s'il décide de quitter le Real Madrid cet été.

Alors que sa prolongation est toujours en suspens, l'avenir du défenseur central français est un sujet de conversation parmi les plus grands clubs du football mondial, dont plusieurs en Premier League.

Manchester United a tenté de convaincre Varane il y a quelques mois de renforcer la défense à Old Trafford, mais a échoué.

Et maintenant, c'est John Barnes, un ancien joueur de Liverpool, qui a conseillé aux Reds d'opter pour le défenseur international français.

"Varane serait une signature fantastique pour Liverpool", a déclaré Barnes à BonusCodeBets avec beaucoup d'attention sur les blessures des Reds en défense.

«Il est rapide, il est un bon défenseur et excellent sur le ballon, donc il conviendrait à la façon dont Liverpool joue et que Liverpool le signe serait une entreprise fantastique. Il renforcerait n'importe quelle équipe de la Premier League, mais s'il quitte le Real Madrid, il y aura beaucoup d'équipes intéressées et beaucoup de concurrence pour le signer."

L'article continue ci-dessous

En plus des ajouts défensifs potentiels, Barnes a également évalué la force offensive de l'équipe de Jürgen Klopp.

«Mbappé et Haaland sont la réponse aux problèmes de Liverpool, mais ils seraient également formidables pour le Real Madrid, le Bayern Munich et toutes les meilleures équipes d’Europe."

«Les joueurs offensifs ne sont pas la priorité immédiate de Liverpool car ils ont Mané, Salah et Firmino, qui sont des joueurs fantastiques et le club fait partie des équipes les plus prolifiques de la ligue tout en jouant un football offensif brillant. Cependant, si l'on considère l'âge des trois joueurs cités, ils doivent être remplacés à long terme, mais pour l'avenir immédiat, Mbappé et Haaland ne sont pas des joueurs qui pourraient venir à moins que les choses changent avec l'un des trois attaquants."