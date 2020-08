Varane demande au Real Madrid d'élever son niveau sans Ramos

Le champion d'Espagne va devoir faire sans son capitaine, suspendu, lors du choc crucial contre Manchester City ce vendredi soir.

Raphael Varane a déclaré que le avait besoin de nombreux leaders sur le terrain pour renverser et obtenir une place en quart de finale de la en l'absence du capitaine vedette, Sergio Ramos. Le Real Madrid se rendra à l'Etihad Stadiu: pour le match retour des huitièmes de finales de la Ligue des champions contre City vendredi, après avoir perdu le premier match 2-1 avant la pause imposée par le coronavirus.

Gabriel Jesus et Kevin De Bruyne ont condamné le Real Madrid - qui a vu Ramos être expulsé dans la capitale espagnole - lors de la défaite à Santiago Bernabeu en février. Sergio Ramos étant mis à l'écart, le défenseur central indiscutable des Merengue, Raphaël Varane a déclaré: "Je pense que Sergio est un joueur très important pour nous, mais nous savons que nous sommes un groupe dans lequel nous avons tous notre rôle".

Le Real Madrid est prêt à en découdre

"Par exemple, j'aide toujours mes coéquipiers, c'est ma façon de jouer et j'aime couvrir les autres. Dans les vestiaires, je parle beaucoup avec mes coéquipiers de la tactique, ça ne changera jamais. Pour gagner la Ligue des champions, nous devons être un groupe fort, avec de nombreux leaders, nous connaissons l'importance de Sergio, mais nous devons tous jouer un grand match pour nous qualifier", a ajouté le Français. Le Real Madrid aborde ce match retour après avoir détrôné son rival historique, le FC Barcelone, en tant que champion de la après l'arrêt de la saison 2019-20 en mars en raison du Covid-19.

Le Real Madrid de Zinedine Zidane reste sur une séquence de 11 matchs sans défaite depuis sa défaite face au Real Betis en mars. "Je pense que nous allons bien, nous avons fait une très bonne séquence pour remporter la , nous nous débrouillons tous très bien physiquement", a ajouté l'international français Varane. "Cela a été une préparation différente et un peu étrange, en la comparant à ce à quoi nous sommes habitués. Nous avons eu beaucoup de jours pour préparer cette finale, nous l'avons fait comme toujours avec beaucoup de concentration, en travaillant sur tous les aspects de notre jeu, essayant de s'améliorer tout le temps".

"Nous sommes arrivés avec confiance après les derniers résultats et avec plus de repos que si cela avait été joué en mars. J'espère que nous sommes bien préparés pour gagner demain", a conclu Raphaël Varane. Dans l'autre match européen de vendredi, la de Cristiano Ronaldo accueillera l'Olympique Lyonnais et devra renverser une défaite 1-0 à l'aller pour décrocher son billet pour les quarts de finale à Lisbonne..