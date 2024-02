Varane, comme on se retrouve

Raphael Varane pourrait à nouveau retrouver Cristiano Ronaldo, alors qu'Al-Nassr cherche à profiter de son désir de quitter Manchester United.

Selon le Daily Star, le Français est devenu "désillusionné" par le club mancunien et partira à l'expiration de son contrat cet été. Le club saoudien d'Al-Nassr veut être en tête de file lorsque Varane partira inévitablement et serait prêt à offrir au défenseur un contrat de 50 millions de livres sterling par an pour l'attirer au Moyen-Orient.

Si Varane décide de changer de club, il retrouvera Ronaldo. Les deux hommes ont été coéquipiers au Real Madrid pendant cinq ans et ont remporté ensemble quatre Ligues des champions, avant de se retrouver à United pour le deuxième passage de Ronaldo à Old Trafford. Le Portugais est parti fin 2022 après avoir dénigré publiquement les Red Devils. Depuis, il s'est bien intégré dans le pays du Golfe, ce qui a incité un grand nombre de stars de la Premier League à faire le même choix.

Varane avec Cr7 ?

Varane ne serait pas seulement associé à Ronaldo à Al-Nassr. Ses anciens rivaux Sadio Mané et Aymeric Laporte évoluent dans l'équipe basée à Riyad, tandis que son ancien coéquipier Alex Telles a lui aussi déménagé l'été dernier.

Selon le rapport, le joueur de 30 ans est agacé par son manque de temps de jeu cette saison, alors que les frustrations à l'égard d'Erik Ten Hag ont déjà été bien documentées. Varane pourrait être amené à jouer immédiatement sur le terrain, s'il est apte, suite à la récente blessure au genou de Lisandro Martinez.