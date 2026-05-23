Van Polen s'en prend à Van der Eijk après le refus du but de Mühren en prolongation

Après la rencontre FC Volendam - Willem II, finale des barrages de promotion-relégation, Bram van Polen a exprimé des réserves sur la décision de l’arbitre, approuvée par l’analyste ESPN Sander van der Eijk. Selon lui, le but de Robert Mühren, marqué en prolongation au Kras Stadion, n’aurait pas dû être refusé.

Mühren, qui fêtait ses adieux, avait marqué à bout portant, offrant ainsi à Volendam un maintien virtuel en Eredivisie. Van der Eijk a toutefois annulé le 2-2, estimant que Yannick Leliendal s’était précédemment placé sur le pied de son adversaire Gijs Besselink.

Après la rencontre, le journaliste Pascal Kamperman a interrogé Van Polen sur la validité de cette décision. L’ancien arrière droit a alors souligné une incohérence avec l’action ayant mené au 0-2 de Willem II en première période, lorsque Finn Stam avait légèrement touché Gibson Yah au visage juste avant de marquer.

« J’ai immédiatement repensé au 0-2 de Willem II », soupire Van Polen, qui a vu Willem II accéder à la division supérieure après la séance de tirs au but. « Oui, c’est une faute, je l’admets. Mais dans ce cas, laisse le jeu se poursuivre. L’arbitre pourrait éviter ce genre de situations des deux côtés en sifflant immédiatement. Comme ça, on n’aurait pas à subir les conneries après coup. Van der Eijk se fait du tort avec ça. »

Interrogé à nouveau sur la réalité de la faute de Leliendal, l’ancien latéral droit répond : « Pour moi, cette action ne méritait pas d’être sifflée. C’était regrettable. J’ai l’impression que Volendam n’a pas eu l’arbitre avec lui ce soir. Pas du tout. » Conclusion sans appel d’une analyse qui laisse peu de place au doute.

Lors de la séance de tirs au but, Nordin Bukala a manqué sa tentative pour Volendam, tandis que Willem II a convertい tous ses essais. Les Tilburgeois retrouveront donc l’élite la saison prochaine. En revanche, le club local est relégué en Keuken Kampioen Divisie.