Van Persie défend Manchester United et son record de pénaltys obtenus

Robin van Persie estime positif le fait que les Red Devils se procurent autant de pénaltys et se dit impressionné par la technique de Bruno Fernandes.

Robin van Persie a défendu le record de pénaltys marqués par et a salué Bruno Fernandes. Un joueur "de classe mondiale". United a marqué son 21e pénalty de la saison lors de sa rencontre en face à Copenhague (0-1), lundi soir, en quarts de finale.

Après 90 premières minutes sans but, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont finalement eu besoin de l'aide de l'arbitre Clément Turpin pour faire la différence en prolongations. L'arbitre du soir a souligné l'endroit où Anthony Martial est tombé après un contact minimal dans la surface de réparation, et c'est Bruno Fernandes, spécialiste de l'exercice, qui est intervenu pour marquer son 11e but pour les Red Devils depuis son arrivée en provenance du Sporting CP en janvier dernier.

"Je pense que c'est une bonne chose qu'ils en obtiennent tant"

Sept de ses buts marqués l'ont été sur pénalty et United a battu le record du plus grand nombre de pénaltys remportés dans l'histoire de la , lors de la dernière journée du Championnat d' , sur la pelouse de Leicester (0-2), en juillet. Il a été suggéré que les Red Devils ont bénéficié de nombreuses décisions litigieuses au cours de la saison, mais Van Persie, ancien attaquant du club, pense qu'ils ont simplement été récompensés pour leur style de jeu direct.





"Si vous obtenez 21 pénaltys en une saison, cela vous montre que vous attaquez beaucoup, vous savez ?", a expliqué le Néerlandais, à 90min. "Peut-être que quelques-uns d'entre eux pourraient ou ne pourraient pas être un penalty, peut-être un peu délicat, mais même dans ce cas, vous attaquez au point d'obtenir une situation où l'arbitre peut donner un penalty. Je pense que c'est une bonne chose qu'ils en obtiennent tant", a ensuite justifié Robin Van Persie.

"Bruno Fernandes a son propre style, mais ce que j'aime, c'est qu'il mélange les choses. Il ne fait pas seulement ce saut amusant, cela me semble si étrange parce que ce n’est pas la façon dont je tirais les pénaltys, mais il le fait depuis si longtemps. Il n’a pas manqué depuis quatre ans. Ce que j’ai aimé contre le FC Copenhague, c’est qu’il a changé de style - le gardien a attendu et il est allé vite. Cela vous montre également qu’il est un tireur de classe mondiale".