Van Hanegem plaide pour le retour d’une vieille connaissance à Feyenoord

Willem van Hanegem se montre critique envers le gardien de Feyenoord Tjark Ernst dans le podcast Willem & Wessel. L’ancien joueur et entraîneur du club de Rotterdam plaide dans ce cadre pour le retour d’une vieille connaissance.

Van Hanegem a vu Ernst commettre plusieurs erreurs la semaine dernière lors du match perdu 5-1 contre le FC Barcelone en Ligue des champions. « Ce n’est pas entièrement sa faute. Mais plusieurs buts, si. J’ai le sentiment qu’il en fait à chaque fois juste un peu trop peu, sinon il les arrête peut-être. »

L’entraîneur à la retraite avance un nom bien connu comme éventuel remplaçant d’Ernst. « On ne peut pas faire revenir Bijlow ? Ce serait sympa. Tu sais une chose : c’est un homme de Feyenoord. Alors pourquoi pas ? Il faut faire en sorte d’avoir beaucoup de vrais joueurs de Feyenoord dans ton équipe. C’est ce qu’il y a de plus beau. »

Bijlow a quitté Feyenoord pour l’italien Genoa en janvier. Samedi dernier, le gardien néerlandais était dans les buts lors du match à domicile contre Frosinone, qui est reparti avec un match nul 1-1.

Van Hanegem est heureux de la victoire 0-7 contre le PEC Zwolle dimanche. De Kromme émet toutefois immédiatement une remarque critique. « Si on recommence maintenant à dire seulement à quel point c’était bien, alors la semaine prochaine on va encore se prendre une claque. Il ne faut pas se réjouir trop vite, ça fait partie de Feyenoord. »

Le suiveur de Feyenoord est surtout content pour Jivayno Zinhagel, qui a marqué après la pause à Zwolle. « Encore un jeune garçon, ça me fait du bien. Je ne dis pas qu’il a tout de suite été formidable. Mais ce but, c’était un ballon formidable. Parce que c’est un joueur de Feyenoord, je vais dire que c’était volontaire. »

« C’est quand même absurde que la semaine dernière, de l’autre côté aussi, un petit gars de dix-sept ans ait déjà marqué un but pareil. Ce serait bien s’ils continuent comme ça », indique Van Hanegem au sujet de Jerayno Schaken, qui a marqué en déplacement chez le NEC.