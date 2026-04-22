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Bart DHanis

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Van Hanegem ne cache pas son agacement envers un joueur de l’équipe nationale néerlandaise

Tottenham vs Brighton
Tottenham
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Willem van Hanegem a critiqué le comportement de Xavi Simons, a confié l’ancien milieu de terrain dans le podcast « Willem & Wessel ». À son époque, le joueur du Tottenham Hotspur aurait été « mis à l’écart » par ses coéquipiers.

Samedi après-midi, le milieu de terrain a participé au match nul 2-2 de Tottenham Hotspur face à Brighton & Hove Albion, délivrant une passe décisive et inscrivant le deuxième but des siens.

Après son but (2-1, 77^e minute), l’international néerlandais a ôté son maillot avant de se poster, bras écartés, le long de la touche. Brighton a finalement égalisé dans le temps additionnel.

« Il accorde beaucoup d’importance à tout ça pour lui-même », commence Van Hanegem. « Si un joueur comme ça avait joué à notre époque… Si l’entraîneur ne l’avait pas sorti, nous, les joueurs, on l’aurait expulsé », déclare Van Hanegem dans le podcast de VoetbalPrimeur.

« Si Koeman voyait ça, il ne dirait rien ? Ce n’est tout de même pas possible ? »

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