Liverpool - Barça, Van Dijk ne sait pas comment arrêter Messi

Virgil Van Dijk, l'excellent défenseur néerlandais de Liverpool, a admis qu'il ne savait pas comment faire pour neutraliser Lionel Messi.

défiera Barcelone à la fin de ce mois en demi-finales de la Ligue des Champions. Du côté des Reds, on commence déjà à s'interroger comment faire pour minimiser l'influence de Lionel Messi, le génie blaugrana.

Messi est le meilleur buteur de cette C1. Et, il reste aussi sur une performance XXL face à en quart de finale retour. Lors de cette demie, c'est encore sur lui que les Catalans s'en remettront pour assurer un résultat positif. Leurs futurs adversaires ne le savent que trop bien, mais aucun d'eux n'a la recette pour stopper "La Pulga".

Dans un entretien accordé à Viasport, Virgil Van Dijk, le solide défenseur central des vice-champions d'Europe, a été questionné à propos du quintuple Ballon d'Or. Et, il a clairement reconnu qu'en dépit de son savoir-faire, il n'avait aucune idée de comment s'y prendre avec Messi.

"Je ne sais pas, on verra, a-t-il confié. Ce sera un grand match pour nous tous. Nous sommes évidemment très heureux d’être à nouveau en demi-finale et c’est la seule chose que je peux dire. Il s’agit de tout faire ensemble, ce n’est jamais un contre un, ce n’est jamais juste moi contre un attaquant en particulier. C’est toujours nous contre tout le monde et je pense que c’est le seul moyen de bien nous défendre. Ce sera très difficile et je pense que c'est le meilleur joueur du monde, mais nous verrons."

C'est la première fois que Van Dijk aura à se coltiner la star barcelonaise. La saison dernière, en finale de la C1, il s'était déjà frotté à l'autre star absolue, Cristiano Ronaldo. Cela ne s'était pas très bien passé pour lui et ses partenaires puisqu'ils avaient perdu en finale contre le Portugais et son équipe du Real. Mais, au moins, CR7 était resté muet.