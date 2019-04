Ligue des champions - Demi-finales : streaming, chaînes TV, enjeux... tout ce qu'il faut savoir sur Tottenham-Ajax et Barcelone-Liverpool

Goal vous propose un point complet sur les demi-finales de la Ligue des champions.

Après les soirées vécues mardi et mercredi soir en , on y voit plus clair au niveau des demi-finales de la Ligue des champions.

Les dates des demi-finales ont été dévoilées par l'UEFA ce jeudi.

SEMI-FINALS



v

Tuesday 30 April

Wednesday 8 May



Barcelona v

Wednesday 1 May

󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tuesday 7 May#UCL pic.twitter.com/2J0GKMbM8N — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 18 avril 2019

Quelles équipes vont disputer les demi-finales de la Ligue des champions?

Le tirage au sort des demi-finales a eu lieu lors du tirage au sort des quarts de finale.



En quart de finale de la compétition, qui s'est déroulée sur deux matches, un jeune Ajax a éliminé la par une incroyable victoire 3-2 en cumulé, tandis que Barcelone a éliminé Man Utd 4-0 et que Messi a inscrit deux buts au Camp Nou.



Les Spurs ont bénéficié d'une décision de la part de VAR lors de leur match retour en quart de finale contre Man City. Le but de Raheem Sterling à la dernière minute - qui aurait permis à City de passer - a été refusé suite à un examen. Les hommes de Mauricio Pochettino ont ensuite pu passer sur les buts à l'extérieur. Liverpool, quant à lui, n'a pas ménagé ses efforts pour que Porto soit battu 6-1 sur les deux matches.



Tottenham espère pouvoir éviter le destin du et de la Juventus avant de se préparer à affronter l'Ajax en demi-finale. Dans l'autre demi-finale, Luis Suarez et Philippe Coutinho se retrouveront face à Liverpool.

Quand vont se dérouler les demi-finales ?

Matches match aller match retour Tottenham vs Ajax 30 avril 8 mai Barcelona vs Liverpool 1 mai 7 mai

Où et quand regarder les matches ?

En les rencontres seront diffusées sur RMC Sport, désormais détenteur exclusif des droits pour les deux compétitions européennes : la Ligue des champions et .

L'article continue ci-dessous

La confrontation entre Tottenham et l' Ajax Amsterdam se déroulera le mardi 30 avril pour le match aller et le mercredi 8 mai pour le match retour.

Celle entre le Barça et Liverpool verra les matches se dérouler le mercredi 1 er mai pour l'aller et le mardi 7 mai pour le retour.

La finale de la compétition se disputera le 1er juin au Wanda Metropolitano, stade de l' .