Van Dijk met Liverpool en difficulté face à Manchester City

Le Néerlandais Virgil van Dijk, capitaine de Liverpool, a mis les Reds dans une situation délicate lors du match contre Manchester City, actuellement en cours dans le cadre des quarts de finale de la FA Cup.

Van Dijk a commis une faute grave en faisant trébucher Nico O'Reilly, la star de Manchester City, dans la surface de réparation à la 37e minute de la première mi-temps, offrant ainsi un penalty à l'équipe de Pep Guardiola.

L'attaquant norvégien Erling Haaland a réussi à transformer ce penalty face au gardien Giorgi Mamardashvili.

Rappelons que Liverpool est désormais hors course pour le titre de Premier League cette saison, qu'il a également été éliminé de la Coupe de la Ligue anglaise, et qu'il tente de défendre ses chances de remporter la FA Cup et la Ligue des champions.



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