Van Dijk met en garde la direction de Liverpool face à la crise des billets

Virgil van Dijk, capitaine de Liverpool, a affirmé que les supporters du club avaient le droit de protester contre la hausse des prix des billets, appelant la direction du club à trouver une solution à la crise actuelle qui, selon lui, « ne profite à personne ».

Le club avait récemment annoncé son intention d’augmenter le prix des billets pour les trois prochaines saisons, suscitant la vive réaction des groupes de supporters. Samedi, à l’occasion de la rencontre face à Fulham, une manifestation s’est tenue et une banderole explicite a été déployée dans les tribunes d’Anfield.

Après la rencontre, le capitaine néerlandais a adressé un message fort au club. Van Dijk a déclaré, selon des propos rapportés par ESPN : « Les supporters sont le cœur et l’âme du club. S’ils estiment qu’ils doivent protester, ils en ont tout à fait le droit. J’espère qu’ils trouveront une solution avec le club. Ces questions dépassent mon rôle de capitaine. »

Il a ajouté : « Pour moi, nos supporters, c’est le club. Ils l’ont toujours été, avant moi et après moi. Il est important que ces problèmes soient résolus car ils ne profitent à personne. »

Interrogé sur le plan sportif, le Néerlandais a également manifesté sa confiance en Rio N’Gomo, estimant que le jeune défenseur serait à la hauteur si Jürgen Klopp décidait de le lancer d’entrée contre le Paris Saint-Germain.

L’arrivée de Njumoh a apporté un nouvel élan à Liverpool, et Van Dijk estime qu’il peut faire la différence s’il est aligné. « Il abordera la situation avec calme et confiance », assure le capitaine des Reds.

« C’est un jeune homme humble, travailleur et à l’écoute. Il veut sans cesse progresser et vise haut. À lui et à son entourage de veiller à ce qu’il garde cette mentalité. Je ne me fais aucun souci à ce sujet. »

Il conclut : « C’est à l’entraîneur de décider du onze de départ et du plan de jeu pour mardi. Que je joue ou non, chacun doit se sentir partie prenante d’un projet exceptionnel. C’est ce qu’il nous faut pour espérer battre le Paris Saint-Germain. »



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