Van Dijk le meilleur défenseur du monde ?

S'exprimant sur BT Sport après le match où Van Dijk a joué les 90 minutes, il a fait des déclarations audacieuses sur le défenseur central.

"Écoutez, Van Dijk est le meilleur défenseur central de la planète en ce moment", a déclaré Owen.

"J'irais même plus loin en disant qu'il est le meilleur défenseur central de tous les temps.

"Rio Ferdinand était le meilleur défenseur central avec lequel j'ai jamais joué.

"Avec Van Dijk, en tant qu'avant-centre, je le regarde et je me demande ce que je peux faire contre lui.

"Il est plus grand, plus rapide, plus fort que tout le monde, il est brillant avec le ballon, il marque des buts. Je n'ai jamais rien vu de tel.

L'article continue ci-dessous

"La seule chose qui joue contre lui en ce moment, ce sont ses médailles de vainqueur, car il a un titre de Premier League et une Ligue des champions.

"Des gens comme [Rio] Ferdinand, [Paolo] Maldini, [Franco] Baresi, des gens que vous considérez comme les plus grands, ont de nombreux titres donc, c'est la seule chose."