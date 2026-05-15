Van Dijk inscrit un doublé, pourtant sa soirée tourne au cauchemar avec Liverpool

Vendredi, Liverpool a pris du retard dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Arne Slot a dû assister, impuissant, à la victoire 4-2 de son concurrent Aston Villa, qui semble désormais s'être définitivement emparé de la quatrième place. Les Reds occupent la cinquième place et ne disputeront plus qu'un seul match cette saison. Bournemouth, sixième, les talonne à quatre points et doit encore jouer deux fois, notamment contre Manchester City, deuxième du classement.

Arne Slot avait aligné Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch et Cody Gakpo, ce dernier occupant le poste d’avant-centre. Jeremie Frimpong était forfait en raison d’une légère blessure, tandis que Mohamed Salah et Florian Wirtz débutaient sur le banc à Villa Park.

Villa a rapidement tremblé lorsque Ollie Watkins est resté au sol après un duel avec Van Dijk, mais l’attaquant anglais a finalement pu reprendre sa place, au grand soulagement d’Unai Emery et des supporters. Liverpool a ensuite cru ouvrir le score par Gakpo, bien servi au point de penalty, mais la VAR a refusé le but pour hors-jeu.

Liverpool a ensuite exercé un léger ascendant, se créant une occasion par Dominik Szoboszlai puis par une tête d’Alexis Mac Allister sur corner. Mais c’est Villa qui a ouvert le score juste avant la mi-temps : Morgan Rogers a enroulé une frappe parfaite dans le coin opposé, provoquant la colère de Van Dijk. Un coup dur pour le champion de 2025 dans la course à un billet pour la Ligue des champions.

Van Dijk a d’ailleurs battu, en première période, le record de minutes jouées en une saison par un joueur de champ de Liverpool, détenu jusqu’alors par Jamie Carragher (4 789 minutes en 2007-2008).

La soirée s'est encore embellie pour Van Dijk lorsqu'il a égalisé d'une tête sur un coup franc peu après la reprise. La VAR a vérifié une possible position de hors-jeu, mais le but égalisateur a été validé. Le match s’est alors transformé en un duel palpitant. Watkins a bien marqué, mais il était clairement hors-jeu. Dans l’autre surface, Rio Ngumoha a frappé le poteau et, sur le rebond, Gakpo a tiré au-dessus.

Liverpool se retrouve à nouveau mené lorsque Szoboszlai glisse sur une remise en jeu et que Watkins, à bout portant, loge le ballon dans le coin opposé. Peu après, l’attaquant, très en vue, a failli porter le score à 3-1, mais son ballon est passé à côté. Emiliano Buendía a frappé la barre transversale de plein fouet, et Watkins a marqué sur le rebond. Le VAR a confirmé qu’il n’était pas hors-jeu.

Slot lance alors Salah en lieu et place de Gakpo, puis Gravenberch cède sa place à Wirtz. Mais l’embellie espérée ne vient pas : John McGinn assène même un nouveau coup de grâce d’une merveilleuse frappe enroulée dans la lucarne gauche. Van Dijk réduit le score de la tête dans le temps additionnel, trop tard pour les visiteurs.

Un excellent galop d’essai pour Villa, qui affrontera le SC Fribourg mercredi en finale de Ligue Europa. Si l’équipe d’Emery venait à reculer à la cinquième place mais remportait tout de même la finale européenne, le sixième de Premier League se qualifierait également pour la Ligue des champions.