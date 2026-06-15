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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Van Dijk critique la décision de la FIFA concernant la Coupe du monde 2026

Pays-Bas vs Japon
Pays-Bas
Japon
Coupe du monde
V. van Dijk
Pays-Bas
Japon
É.-U.

Le capitaine des Moulins exprime son mécontentement face aux événements qui se déroulent lors des matchs de la Coupe du monde.

Le capitaine des Pays-Bas Virgil van Dijk a appelé la FIFA à repenser l’organisation des temps de repos pour hydratation lors de la Coupe du monde 2026, après le match nul 2-2 face au Japon dimanche.

Van Dijk a ouvert le score pour les Néerlandais, mais les Japonais ont arraché l’égalisation dans les dernières secondes, offrant à chaque équipe un point au classement.

Selon le quotidien britannique Metro, ces pauses imposées transforment les rencontres en matches à quatre mi-temps, alors que les conditions climatiques sont parfois clémentes.

À Houston, où la rencontre s’est jouée dans un stade couvert, les conditions étaient quasi idéales, avec une température d’environ 20 °C.

Interrogé sur ces temps d’arrêt, Van Dijk a commenté : « Ces pauses hydratation sont plutôt curieuses. J’ai suivi presque tous les matchs jusqu’ici, et à chaque fois que les joueurs vont boire, une publicité est diffusée, ce qui est un peu agaçant… Ce n’est pas vraiment ma tasse de thé. »

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Il a ajouté, toujours au quotidien britannique : « Je ne pense pas que ce soit bon pour les téléspectateurs neutres. Si la chaleur est étouffante, boire est nécessaire, mais chaque rencontre doit être évaluée séparément, à mon avis. »

Et, dans un sourire triste, il a conclu : « Je crois avoir déjà assez parlé de ce sujet. »

Dans le groupe E, les sélections des Pays-Bas et du Japon s’affrontent, tandis que la Suède et la Tunisie complètent la poule ; les Aigles de Carthage ont d’ailleurs subi une défaite initiale (5-1).


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