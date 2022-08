Van der Vaart et la "mafia" du Barça

Rarement autant d'indignation aura été produite à l'égard d'un club de football lors d'une fenêtre de transfert. Pourtant, à tort ou à raison, le FC Barcelone s'est fait de nombreux ennemis cet été.

En particulier, la saga Frenkie de Jong a déchaîné les passions. Le FC Barcelone a été accusé d'intimidation dans sa tentative de forcer le milieu de terrain néerlandais à partir. Le club lui aurait proposé une baisse de salaire ou un départ et aurait même menacé d'intenter une action en justice contre les Blaugrana.

Le dernier expert en date à s'en prendre au FC Barcelone est Rafael van der Vaart, ancien joueur du Real Madrid. Au micro de Ziggo Sport, il a fait part de ses sentiments. Diario AS a rapporté ses propos.

"Vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça."

"Frenkie gagne trop ? D'abord tu signes un contrat et ensuite tu le remplis ou tu pars en bons termes, mais ce n'est pas comme ça. C'est une mafia et ils doivent être punis."

Van der Vaart pense également que cela aura un impact permanent sur l'image du club.

"Le nom du Barca en est ressorti très dégradé. C'est un grand club et tout le monde veut y jouer. Mais à partir de maintenant, nous le jugeons d'une manière différente et pour moi, c'est une honte quand on joue pour eux."

Indépendamment de leur été, le récit changera sans aucun doute en cas de succès du FC Barcelone. S'il semble que le FC Barcelone ait pu agir de manière répréhensible cet été, les dirigeants d'autres clubs ont été responsables de comportements bien pires, mais après les dissensions initiales, ce récit est passé au second plan.