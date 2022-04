Van der Sar regrette déjà Ten Hag

Edwin van der Sar, le directeur général de l’Ajax, a révélé que lui et son club étaient réticents à l’idée de laisser partir leur entraineur Erik ten Hag. Finalement, ils ont dû s’y résoudre à contrecœur.

Manchester United a annoncé jeudi que Ten Hag serait son nouveau manager à partir de l’été prochain et qu'il succéderait à l'entraîneur intérimaire Ralf Rangnick, qui se verrait confier un rôle plus confidentiel à Old Trafford.

Ten Hag a accepté un contrat de trois ans avec une option pour une quatrième année. Il s'est forgé une réputation en ramenant l'Ajax au sommet des Pays-Bas, ainsi qu'un parcours mémorable jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions en 2019.

Van der Sar promet de s’exprimer à la fin de la saison

Van der Sar, qui connait très bien MU pour y avoir évolué pendant six ans (entre 2005 et 2011), est le directeur général des géants néerlandais et admet que la perte de ce technicien est un énorme coup dur pour le club d'Amsterdam.

« Quatre ans et demi, c'est une bonne période, mais nous aurions aimé garder Erik à l'Ajax plus longtemps, a-t-il confié Internet de l'Ajax. Il va passer à l'un des plus grands clubs du monde, dans un championnat fantastique. Nous devons beaucoup à Erik pour ce qu'il a accompli avec l'Ajax jusqu'à présent, mais nous n'avons pas encore terminé. À la fin de la saison, je reviendrai plus longuement sur son départ. Pour l'instant, ce qui compte, ce sont les derniers matches de la saison, au cours desquels nous voulons tous ramener le titre de champion ».

Ten Hag s'est dit ravi de la confirmation de l'accord, mais insiste sur le fait qu’il reste pleinement concentré sur le fait de guider l'Ajax vers un troisième titre en quatre saisons, qui lui permettrait de se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des champions la saison prochaine.

"Je suis heureux que l'accord ait été finalisé et qu'il ait été annoncé officiellement, a-t-il indiqué. Cette transparence est importante. Mais je n'ai qu'un seul intérêt maintenant et ce sont ces cinq derniers matchs. Je veux terminer mon séjour ici sur une note positive, en remportant le championnat. En faisant cela, nous nous qualifierons directement pour la Ligue des champions. L'Ajax a sa place là-bas".

La nomination du Néerlandais est attendue depuis un certain temps, puisque la presse anglaise a révélé il y a un mois qu'il avait passé un entretien pour le poste, devançant Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain.