La décision de l’Ajax de se séparer précipitamment d’Oscar García surprend les chroniqueurs de l’émission « Vandaag Inside Oranje ». René van der Gijp, stupéfait, réagit à la mesure du directeur technique Jordi Cruijff, qui a écarté le technicien espagnol.

« René, tu comprends que cet entraîneur espagnol dont Cruijff rêvait se soit déjà fait virer ? », demande Johan Derksen à son voisin de table. « Je pense que ce nouvel entraîneur veut ramener son propre staff. »

« Mais Johan, ce n’est tout de même pas possible ! », s’étonne Van der Gijp. « Ils ont recruté García il y a quelques mois pour remettre le centre de formation de l’Ajax sur les rails, pour que les jeunes se concentrent enfin sur la victoire et la combativité. C’était l’homme de la situation. Et maintenant, tu me dis : on arrête tout. Je n’y comprends absolument rien. »

Derksen s’interroge aussi sur la stratégie du club : « Je ne crois pas du tout à cette approche espagnole de l’Ajax. C’est absurde de nommer un directeur technique qui n’a un réseau qu’en Espagne. Maintenant, l’Ajax est dirigé par des Espagnols. Où veut-on en venir ? »

Cruijff a immédiatement nommé Míchel, ex-technicien de Gérone relégué, au poste d’entraîneur principal, avec un contrat à la Johan Cruijff ArenA jusqu’en milieu d’année 2028.

García, qui a quitté le club, n’est toutefois pas resté sans emploi : il a rapidement trouvé refuge au Pogoń Szczecin, club polonais qui a terminé neuvième de l’Ekstraklasa la saison passée.