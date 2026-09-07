Van der Gijp profondément déçu par l’attaquant de l’Ajax : « Allez, mec ! »

René van der Gijp a exprimé dans Vandaag Inside sa déception à l’égard de Steven Berghuis. L’attaquant de l’Ajax a manqué de près le cadre samedi lors du choc contre le PSV, ce à quoi Van der Gijp ne s’attendait absolument pas de la part du vétéran.

« Ce qui m’a tellement déçu. Ça peut arriver, je le sais. Tout peut arriver. Que Berghuis ne mette pas ce ballon au fond. Ça me déçoit. Avec une telle frappe du pied gauche », lance Van der Gijp en faisant référence à l’occasion manquée par l’ailier de l’Ajax à la 30e minute, alors que le score était de 1-1.

« Je pense que s’il tire 20 penalties, il en marque 20. Et celle-là, tu la mets à côté, mec. Allez, mec ! », lâche l’analyste football, clairement déçu par l’échec de Berghuis.

Le raté de Berghuis en première période a coûté cher à l’Ajax. Le PSV a finalement creusé l’écart pour s’imposer 1-3 à Amsterdam, notamment grâce à un magnifique but de la recrue récente Lutsharel Geertruida.

Son voisin de plateau Valentijn Driessen s’en prend à Míchel. Selon le chef du service football de De Telegraaf, l’entraîneur de l’Ajax n’aurait pas dû sortir Tolu Arokodare dès l’heure de jeu. Il juge également incompréhensible qu’Abdellah Ouazane n’ait pas été titulaire contre le PSV.

« Le meilleur joueur qu’il a, Ouazane, n’était pas là. Et il forme un très bon duo avec Brandt. Et Tolu, il le sort alors qu’il jouait plutôt bien. Et ensuite, Míchel a une idée géniale avec deux attaquants qui n’ont pas touché un ballon de toute l’année », vise Driessen au sujet des remplaçants Kasper Dolberg et Marcos Leonardo.

« Et puis Gaaei, qui ne sait pas défendre, joue arrière droit contre Van Bommel. Et il a un autre défenseur sur le banc. Que faire avec ce genre d’entraîneurs ? », s’interroge le très critique Driessen.