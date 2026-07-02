Van der Gijp : « Je ne comprends absolument pas pourquoi l'Ajax fait ça »

Valentijn Driessen considère Louis van Gaal comme le candidat idéal pour prendre les rênes des Oranje. Toutefois, selon Johan Derksen, l’entraîneur de 74 ans ne devrait pas revenir pour une quatrième fois sur le banc de l’équipe nationale néerlandaise.

« Je pense que Louis ne le fera plus », prédit Derksen dans l’émission Vandaag Inside. « On ne peut rien reprocher à Louis en tant qu’entraîneur. Mais je pense qu’à son âge, il n’en a plus envie. Il a quelques problèmes de santé, on ne se lance plus dans une telle aventure dans ces conditions. »

« Louis est aussi un peu vexé de ne plus être écouté à l’Ajax. Il est tout à fait compréhensible qu’il démissionne », ajoute Derksen, faisant allusion au départ de Van Gaal de son poste de conseiller auprès du conseil de surveillance de l’Ajax.

« Il ne s’entendait déjà pas avec l’ancien Cruijff. Alors le jeune Cruijff… il ne le prend évidemment pas au sérieux », ajoute Derksen, convaincu que Van Gaal n’a guère d’estime pour le directeur technique de l’Ajax.

René van der Gijp se montre également sceptique quant au rôle de Cruijff comme « directeur technique » : « Je ne comprends pas qu’un club comme l’Ajax mette tout entre les mains d’un homme qui a brillé à Chypre et en Israël. Je n’y comprends absolument rien. »

« Le temps dira s’il est l’homme de la situation », conclut Maurice Steijn au sujet du directeur technique du club amstellodamois.

« Il a certes bien joué au football, sans plus. Mais Cruijff n’a aucune expérience du poste qu’il est désormais appelé à occuper. Il a donc été recruté uniquement pour son nom, et non pour ses antécédents. »