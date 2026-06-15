Van der Gijp encense son coéquipier Saibari au Maroc : « Il a été exceptionnel ! »

René van der Gijp estime que, jusqu’ici, le Maroc est l’équipe qui a laissé la meilleure impression à la Coupe du monde. L’analyste football de l’émission « Vandaag Inside » se dit particulièrement impressionné par un milieu de terrain de 18 ans déjà sur les radars de plusieurs grands clubs européens.

« J’ai été très impressionné par ce jeune garçon, celui qui évoluait devant la défense », explique Van der Gijp en évoquant Ayyoub Bouaddi, déjà sur les radars du Paris Saint-Germain, d’Arsenal et de Liverpool. « Il a vraiment très bien joué. »

« Il y a six mois, il portait encore le maillot de la France U20, dont il était le capitaine », rappelle l’analyste originaire de Dordrecht. Né en France, Bouaddi a fait ses débuts en mai avec le Maroc et compte désormais quatre sélections, dont le match nul 1-1 contre le Brésil.

Sous contrat avec le Lille OSC jusqu’en milieu d’année 2029, le joueur très courtisé pourrait toutefois s’offrir un transfert de premier plan après la Coupe du monde, évalué à 50 millions d’euros selon Transfermarkt.

Johan Derksen partage cet avis, tout en pointant un point faible : « Comme le Japon, si le Maroc ne prend pas le dessus au sol, il lui manque un joueur imposant dans les airs. Les Lions de l’Atlas n’ont remporté aucun duel aérien. »

Van der Gijp s’est également étonné du rôle de Gabriel Magalhães sur le but de Saibari (0-1) contre le Brésil : le milieu offensif a pu s’engouffrer dans l’axe avant de conclure avec sang-froid.

Enfin, Derksen comprend parfaitement que le PSV négocie avec le Bayern Munich, prêt à investir jusqu’à 55 millions d’euros pour Saibari : « Car aux Pays-Bas, aucun club ne peut se permettre une telle somme. »