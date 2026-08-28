Van Bronckhorst réagit à l’incident de feux d’artifice impliquant des supporters de Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst se réjouit de voir Feyenoord sévir fermement contre les fauteurs de troubles de la semaine dernière. Des supporters de Feyenoord ayant fait le déplacement ont allumé des feux d’artifice dans le parcage visiteurs du SC Cambuur, ce qui a provoqué l’interruption du match et suscité beaucoup d’émoi.

« Les conséquences ont tout de même été différentes de d’habitude. Car on sent tout simplement en soi que l’incident reste quelques jours dans la tête. C’est aussi dû à toute l’attention qui lui est, à juste titre, accordée », a expliqué Van Bronckhorst vendredi lors d’un point presse au De Kuip.

Feyenoord a désormais décidé de ne pas emmener de supporters lors de ses deux prochains déplacements. « Je pense que le club a pris une bonne décision pour faire quelque chose contre cela. Je trouve ça positif, même si nous ne pouvons pas changer l’incident. Le plus regrettable, c’est qu’il y ait des victimes. Toute personne normalement constituée est évidemment contre cela. »

Les joueurs de Feyenoord sont allés saluer le parcage des supporters ayant fait le déplacement après le match à l’extérieur contre Cambuur. Quelques jours plus tard, Van Bronckhorst ne regrette pas cette action, même si elle a suscité beaucoup d’opposition.

« Les garçons ont évidemment encore l’adrénaline du match dans le corps. C’est toujours comme ça : les bonnes personnes doivent payer pour ce que font les mauvaises. Il ne s’agit pas de tout un parcage, donc je comprends aussi que les garçons aient été dans le doute », éclaire Van Bronckhorst sur la réflexion menée dimanche dernier.

« La manière dont ils l’ont fait, je pense que c’était bien. Il y avait bien sûr aussi des supporters qui n’avaient pas allumé de feux d’artifice. Je pense donc que les joueurs ont bien agi », complimente l’entraîneur à l’égard de son groupe.

Face au NEC (5 septembre) et au PEC Zwolle (13 septembre), Feyenoord devra donc faire sans le soutien de ses supporters en déplacement. « Avec cette sanction, le club a pris ses responsabilités. C’est bien de notre part d’envoyer un signal pour dire que ce n’est pas acceptable. »