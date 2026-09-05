Van Bronckhorst : « J’ai été informé par le club que Hadj Moussa... »

Giovanni van Bronckhorst s’attend à ce qu’Anis Hadj Moussa reste tout simplement à Feyenoord malgré l’intérêt très concret d’Al-Ittihad. Avant le déplacement sur la pelouse du NEC, l’entraîneur a clairement indiqué à ESPN qu’il avait appris du club qu’un transfert de l’Algérien n’était pas à l’ordre du jour.

Hadj Moussa ne figure pas dans le groupe de Feyenoord ce samedi après-midi. Beaucoup de choses se sont passées autour de l’attaquant ces 48 dernières heures et, selon Van Bronckhorst, cela a clairement eu des répercussions. « Je pense qu’il est clair pour tout le monde que cela a aussi été très difficile pour lui. Il n’y est pas de la tête. »

L’ailier est arrivé en retard à deux reprises samedi, après quoi Van Bronckhorst a décidé de l’écarter du groupe pour le match contre le NEC. « Je comprends parfaitement la situation, mais au final, je dois quand même faire des choix. Donc j’ai pensé qu’il était plus sage, et aussi mieux pour l’équipe, qu’il ne soit pas là aujourd’hui. »

Van Bronckhorst précise que Hadj Moussa a bien voyagé avec Feyenoord en direction de Nimègue. « Ce matin, il était en retard, mais cet après-midi aussi, il est arrivé en retard à une réunion. Pour moi, ça a été la goutte d’eau qui a fait qu’aujourd’hui ne serait pas le jour où il pourrait être avec nous. »

L’absence de l’attaquant est, selon l’entraîneur, préjudiciable pour son équipe. « C’est frustrant, parce que vous voulez évidemment avoir votre groupe réuni et tout le monde à cent pour cent concentré sur le match. Anis est bien sûr un joueur très important pour nous, il l’a montré la saison dernière. »

La situation intervient alors qu’Al-Ittihad tente avec insistance d’attirer Hadj Moussa en Arabie saoudite. Feyenoord avait auparavant rejeté une offre de 37,5 millions d’euros, après quoi le club saoudien est revenu samedi, selon De Telegraaf, avec une proposition revalorisée d’environ 40 millions d’euros.

Van Bronckhorst ne s’attend toutefois toujours pas à un départ de son attaquant. À la suggestion que Feyenoord pourrait devoir adapter ses objectifs si Hadj Moussa venait malgré tout à partir, il a répondu avec fermeté : « Je pense qu’il ne part pas. On m’a dit qu’il ne partirait absolument pas. » L’entraîneur part en outre du principe que Hadj Moussa réintégrera normalement le groupe après samedi.

Même sans changement dans l’effectif, l’ambition de Van Bronckhorst reste la même. « Tirer le maximum de cette équipe », dit-il. « C’est une équipe très talentueuse, donc beaucoup de temps et d’énergie sont investis dans le développement de ces joueurs. Plus cela va vite et bien, mieux vous jouez et plus vous avez naturellement de chances de remporter éventuellement un trophée. »