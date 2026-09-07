Van Bommel reçoit un message clair après d’énormes critiques : « Il n’a pas à se laisser marcher dessus »

Valentijn Driessen s’est lui aussi invité dans le débat autour de la faute du joueur du PSV Ruben van Bommel contre l’Ajax (1-3). Dans sa nouvelle chronique dans De Telegraaf, le journaliste se montre critique à l’égard de l’ailier, mais pointe aussi clairement du doigt l’arbitre Sander van der Eijk.

Driessen revient sur une précédente déclaration de l’ancien arbitre de haut niveau Mario van der Ende. « Un arbitre contribue à déterminer le niveau d’un match », avait-il déclaré à l’époque. Le chroniqueur le reformule à sa manière. « Un bon arbitre élève le niveau et met les bons footballeurs en valeur. »

« Bien sûr, Van Bommel est responsable de ses propres actes. Pourtant, Van der Eijk aurait dû aider Van Bommel après son duel insensé avec Aaron Bouwman en lui donnant un carton rouge mérité plutôt qu’un jaune. Ainsi, la moitié des Pays-Bas ne serait pas tombée sur l’ailier gauche et il aurait pu méditer sur ses péchés pendant deux ou trois matches de suspension », affirme Driessen.

Le Westlandais de 63 ans constate qu’on ne parle plus du footballeur Van Bommel. « Mais c’est le fautif Van Bommel qui est un hot topic. Des médias traditionnels aux réseaux sociaux, on est passé de criminel à irresponsable. Après sa faute sur Bouwman, une aide psychologique lui a même été conseillée. Peut-être que ce dernier point n’est pas si étrange après tout ce que Van Bommel, tout juste âgé de 22 ans, doit endurer. »

Driessen estime que l’ailier du PSV aurait de toute façon dû être expulsé contre l’Ajax. Si ce n’était pas pour la faute sur Bouwman, alors il aurait selon le journaliste dû recevoir un deuxième carton jaune pour le « coup de pied ordinaire » sur Julian Brandt. « Le traitement de faveur accordé à Van Bommel a attisé le sentiment d’injustice et cela pourrait bien se payer au prix fort. »

Selon Driessen, son geste envers le défenseur de l’Ajax pourrait faire de lui un ennemi collectif dans de nombreux stades néerlandais. « Ce ne serait pas fair, mais ce n’est pas inimaginable. » En outre, il pointe du doigt son père Mark van Bommel, qui n’était lui non plus pas populaire en tant que joueur. « Là où le père pouvait distribuer les coups et provoquer de manière rusée et sournoise, le fils, lui, le fait au grand jour. » Il fait ensuite référence au fait d’avoir continué sa course sur Etiënne Vaessen contre le FC Groningue (6-1).

Driessen estime que Van Bommel doit rapidement corriger son comportement s’il ne veut pas se forger une mauvaise réputation. « Il ne faut pas espérer que Van Bommel tombe dans le piège des excuses avancées pour lui samedi. Que son comportement serait une forme de mentalité de gagnant ou qu’il aurait besoin de cela pour tirer le maximum de ses qualités. Bien sûr, Van Bommel n’a pas à se laisser marcher dessus », conclut-il.