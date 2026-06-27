Valverde déverse sa frustration sur Bielsa

Le match Uruguay-Espagne de la Coupe du monde 2026 a été marqué par deux choix audacieux de l’entraîneur Marcelo Bielsa. Menée 1-0 lors de la dernière journée de la phase de groupes, la Celeste a vu son sélectionneur remplacer le gardien expérimenté Fernando Muslera à la mi-temps, puis retirer son capitaine Federico Valverde à la 57^e minute.

Il a ainsi remplacé le gardien chevronné Fernando Muslera à la mi-temps, puis retiré le capitaine Fidi Valverde à la 57^e minute, une double décision traduisant un climat de tension au sein de la Celeste.

Ces choix interviennent alors que des rumeurs font état de tensions entre certains joueurs et le staff technique dirigé par Bielsa, ce qui attise la polémique autour des décisions de l’entraîneur lors d’un match crucial pour la sélection.

Muslera, 40 ans et 138 sélections, a été pointé du doigt après sa grossière erreur sur le but d’Alex Baena, qui a offert la victoire à l’Espagne.

Le portier, qui n’a pas réussi à capter le tir du joueur de l’Athletic Bilbao, s’est plaint du rebond du ballon avant que Bielsa ne décide de le remplacer par Sergio Rocha dès le retour des vestiaires.

Aucune justification officielle n’a été fournie sur son état physique, mais ses performances mitigées ont ravivé le débat sur son statut de titulaire au détriment du jeune gardien.

Quant à Valverde, star du Real Madrid et capitaine de la sélection, il a quitté le terrain furieux après avoir été remplacé par l’attaquant Fede Vinas à la 57^e minute.

Le joueur, censé guider ses coéquipiers dans les moments chauds, est resté terne tout au long de la compétition et n’a pas pesé sur le jeu, poussant Bielsa à le remplacer pour tenter de relancer l’attaque.

Ces choix stratégiques interviennent dans un climat tendu au sein de la Celeste, éliminée au milieu de vives critiques visant les options techniques et la gestion des matchs de Bielsa, notamment son pari sur des joueurs expérimentés qui n’ont pas répondu aux attentes lors de ce Mondial.