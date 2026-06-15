Valentijn Driessen ne tarit pas d’éloges : « Il est en quête de renommée mondiale. »

Après le premier week-end de la Coupe du monde 2026, le journaliste néerlandais Valentijn Driessen se montre très élogieux envers le milieu de terrain du PSV, Ismael Saibari. Selon lui, le Marocain est en train de se forger une réputation internationale.

« Ismael Saibari a tourné la page de l’affaire de la serviette et vise désormais une renommée mondiale », écrit-il en introduction d’une chronique entièrement dédiée au milieu de terrain du PSV. Selon le journaliste controversé, la direction du club d’Eindhoven a suivi avec satisfaction le match nul 1-1 entre le Brésil et le Maroc.

Selon l’analyste, le milieu de terrain était tout simplement le meilleur joueur sur la pelouse. « Ses statistiques, avec notamment une précision de passe de 92 % sur ces deux postes offensifs, dans un match de haut niveau comme celui-ci lors de la Coupe du monde, sont tout à fait exceptionnelles. Surtout pour un débutant sur la plus grande scène mondiale. »

« Avec son but et son jeu, le joueur du PSV a justifié l’intérêt du Bayern Munich et une valeur de transfert supérieure à 50 millions d’euros », écrit Driessen, qui anticipe même une conclusion du dossier dès la Coupe du monde.

Pour Driessen, le joueur, autrefois critiqué pour l’incident de la serviette lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations, a désormais redoré son image sur la scène internationale. « Avec son nouveau statut, Saibari ne se prêtera plus à ce genre de choses. »

« Désormais, il sera connu comme l’auteur du magnifique premier but du Maroc contre le Brésil. Mais Saibari ne s’en contentera pas. Il vise une percée mondiale et la renommée internationale pour lui-même et pour le Maroc », conclut Driessen.

Le Maroc disputera encore deux matches lors de la phase de groupes de cette Coupe du monde, respectivement contre l’Écosse et Haïti.