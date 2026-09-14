Valentijn Driessen : « Avec lui, l’Ajax fait entrer les problèmes à la maison… »

Valentijn Driessen ne comprend absolument pas le choix de l’Ajax de faire venir Yves Bissouma à Amsterdam. Le chef du service football de De Telegraaf craint que les Amstellodamois n’attirent surtout des problèmes avec le milieu malien.

Sur le plateau de Vandaag Inside, Driessen donne son avis tranché sur Bissouma. « C’est un Malien quelconque, qui touche plus au gaz hilarant qu’il n’est présent à l’entraînement », dit-il.

Il y a deux ans, Bissouma avait déjà été suspendu à titre disciplinaire par Tottenham Hotspur, après l’apparition sur les réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle il utilisait du gaz hilarant. « Du gaz hilarant à usage récréatif, et ça pour un footballeur ! », soupire Driessen.

Driessen ne comprend surtout pas comment le choix de Bissouma s’accorde avec les décisions précédentes de l’Ajax. « Jordi Cruijff ne voulait pas de Noa Lang, parce que c’était soi-disant un footballeur difficile, mais si tu fais venir celui-ci… Là, tu fais vraiment entrer les problèmes. »

L’entraîneur Míchel Sánchez reçoit lui aussi les critiques de Driessen, lundi soir. Le journaliste ne comprend pas le choix de l’Espagnol de faire débuter Oliver Edvardsen à l’aile gauche contre Fortuna Sittard (victoire 1-5). « Tant que tu n’alignes pas ton meilleur joueur, Ouazane, tu ne seras jamais champion. Ce Míchel ne le fait pas. »

Julian Brandt n’échappe pas non plus aux critiques de Driessen, malgré sa belle ouverture du score. « En Allemagne, ils trouvaient que ce Brandt était un mollasson. Quand il fallait se battre, il n’était pas là », affirme le journaliste.

Driessen juge aussi l’explication de Brandt après la rencontre trop facile. Le milieu a dit qu’il n’était pas satisfait de sa première période et qu’il avait donc réagi avec retenue à son but. « Il a très bien frappé ce ballon, mais après le match, c’est quand même très facile de dire : je n’ai pas bien joué, donc je n’ai pas célébré. »