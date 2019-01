Valence, Marcelino poussé vers la sortie

Marcelino serait menacé à son poste d'entraineur du FC Valence, après le nul concédé contre Valladolid ce samedi.

Rien ne va plus à Valence. Le club de sud de l'Espagne aligne les contre-performances et la dernière en date est survenue ce samedi à domicile face à Valladolid. Avec ces points abandonnés contre le 15e au classement, la position de l'entraineur Marcelino est plus que jamais fragilisée.

En 19 rencontres de championnat, les Valenciens ne se sont imposés qu'à quatre reprises seulement. Ils sont dans le dur et aussi très loin de leurs objectifs d'avant-saison. Cinq places et huit points les séparent des places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions.

Marcelino était arrivé à Mestalla en 2017 en provenance de Villarreal. Avec lui, Valence s'était refait une santé après plusieurs saisons compliquées, et a retrouvé par la grande porte la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Le dernier trophée de Valence remonte à la campagne 2007/08. Depuis, dix techniciens se sont succédé à la tête de cette équipe. Et le onzième pourrait arriver rapidement si les résultats de Kondobgia et ses coéquipiers ne s'améliorent pas.