Valence-Arsenal, Marcelino : "Jouer le match de la première à la dernière minute"

Présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale retour face à Arsenal, l'entraîneur de Valence voulait croire à une qualification.

Cinquième de et à trois points de la quatrième place synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, le peut aussi décrocher son billet pour la coupe aux grands oreilles en remportant la , cette saison. Et pour cause, jeudi soir, le club espagnol disputera la demi-finale retour face aux Gunners d' , eux qui avaient été vainqueurs du match aller sur le score de 3 buts à 1. Un avantage important, mais pas insurmontable.

Sur le point d’atteindre sa première finale européenne, Marcelino, l'entraîneur de Valence, est d'ailleurs convaincu de pouvoir se qualifier, jeudi, pour la finale de Bakou. Ce mercredi, il est d'ailleurs apparu devant les médias pour une conférence de presse d'avant match sous le signe de l'ambition.

"La conviction que nous pourrons gagner face à Arsenal"

"Chaque match est différent, et Valence n'éliminera pas Arsenal car a éliminé le . Nous allons le faire parce que nos joueurs sont convaincus qu'ils peuvent le faire et atteindre la finale. Il est indéniable que nous avons plus de chances de passer en finale si nos fans sont avec nous. Nous allons avoir des moments de difficulté face à une excellente équipe et c’est là que le soutien de notre public sera le plus nécessaire. Nous allons jouer le match de la première à la dernière minute avec la conviction que nous pourrons gagner face à Arsenal", a en effet confié le technicien ibérique, déterminé.

L'article continue ci-dessous

​

"Nous avons besoin d'un 2-0. À partir de ce constat, l'intelligence et la patience devront être des vertus avec lesquelles nous devrons disputer le match, mais cela ne va pas à l'encontre de la joie, de l'intensité et de l'attaque de façon permanente du but de l'adversaire. Et sans le ballon, très bien défendre peut nous permettre d’atteindre cette finale. Nous devrons être collectifs en défense et jouer nos occasions. Nous avons un plan pour attaquer et défendre, comme nous l'avions là-bas"."Nous devrons attaquer, mais avec un bon équilibre défensif, car ils attaquent très bien les espaces et ils ont de très bons joueurs", a ensuite ajouté Marcelino.

Force est de constater que les derniers résultats européens ont prouvé que tout était possible après un match aller manqué, à condition toutefois de mettre les ingrédients nécessaires à la confection d'un exploit retentissant...