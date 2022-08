Vahid Halilhodzic s'exprime sur sa mise à l'écart du Maroc

Le Bosnien a été remercié de son poste de sélectionneur par la fédération marocaine, malgré de bons résultats.

Vahid Halilhodzic n'est plus le sélectionneur du Maroc. Auteur d'un parcours honorable lors de la dernière CAN avant de qualifier le pays pour la COupe du monde, le Bosnien a vu la fédération marocaine mettre un terme à son contrat.

"Tout ce qui s'est passé m'a durement heurté"

Un choix qui n'a pas été facile à encaisser pour l'ancien entraîneur passé notamment par le PSG, comme il l'a confié au site Reprezentacija.ba.

"Tout ce qui s'est passé m'a durement heurté, a-t-il reconnu. Alors, suis-je maudit ? Selon les statistiques, je suis l'entraîneur le plus victorieux de leur histoire. Mais bon, ça n'a pas l'air d'avoir d'importance.

"Je suis désolé que cela m'arrive pour la troisième fois de ma carrière, d'autant plus que je sais combien de travail et d'efforts j'ai fourni."

"Je me fiche de ce que les gens vont penser de moi"

Vahid Halilhodzic s'était notamment passé de l'une des stars de la sélection, Hakim Ziyech, lui reprochant principalement son attitude.

"Je me fiche de ce que les gens vont penser de moi après ça. Je pouvais accepter tout ce qu'ils demandaient et rester, mais une fois qu'un entraîneur permet aux autres de décider qui jouera et ira à la Coupe du monde, alors il n'est plus entraîneur. La crédibilité des joueurs disparaît aussi immédiatement", lance-t-il encore.

Un départ qui signe pourtant pas forcément la fin de son parcours sur un banc de touche, du haut de ses 69 ans : "Je n'ai jamais eu autant d'offres", assure-t-il.

"Trois ou quatre équipes nationales m'ont appelé, comme beaucoup de clubs, mais pour le moment, je veux d'abord me reposer. Tout peut arriver, y compris mettre fin à ma carrière."