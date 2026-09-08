Va-t-il répondre à Mbappé ? Dembélé dévoile ses choix pour le Ballon d'Or

Les discussions autour du Ballon d'Or se sont intensifiées ces dernières semaines, à l'approche de la remise du trophée.

Kylian Mbappé avait clairement affirmé hier qu'il estimait mériter de remporter la récompense, déclarant : « Quand on joue pour le Real Madrid, le meilleur club du monde, on est forcément associé à ces trophées. Quand les gens me croisent dans la rue, ils en parlent. C'est une récompense extrêmement précieuse pour n'importe quel joueur. »

Il a ajouté : « J'ai marqué l'histoire cet été dans les compétitions les plus prestigieuses. Mais le chemin est encore long. Chacun est libre de penser ce qu'il veut au sujet du meilleur joueur du monde (...) C'est quelque chose de très personnel. Chacun a son avis. Certains diront oui, d'autres diront non. C'est un débat... et tout le monde n'est pas forcément obligé de penser comme moi. Cette année peut convenir pour le Ballon d'Or, mais il est décerné par les journalistes, et ce sont eux qui décideront. »

Selon le réseau français « Foot Mercato », les propos de l'attaquant du Real Madrid ont suscité des réactions de colère en France et en Espagne, le champion du monde 2018 essuyant de vives critiques en raison d'un excès de confiance.

Bien que le joueur madrilène se juge digne du sacre, il n'est pas le seul candidat sur une liste marquée par la présence de concurrents de premier plan.

De nombreux joueurs sont en droit de revendiquer le trophée sur des bases légitimes, à l'image de Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia et Lamine Yamal, sans oublier le tenant du titre, Ousmane Dembélé.

Dans une année marquée par une concurrence très serrée et où toute déclaration publique est passée au crible, les propos des stars sont suivis de près, ce qui a été exactement le cas de l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui s'est exprimé auprès du journal « France Football » ce mardi matin.

Le tenant du titre Ousmane Dembélé a balayé tous les doutes entourant le processus de vote, fidèle à son habitude, en déclarant : « Je ne pense pas que ce trophée fasse débat. Je crois qu'il restera entre les mains d'un joueur du Paris Saint-Germain. »

Interrogé sur ses choix pour les trois meilleurs joueurs du monde, Dembélé a répondu, sans ordre précis : « Kvara, Harry Kane qui a réalisé une très très bonne saison, et je pense Kylian Mbappé. »

Malgré le respect qu'il porte à son coéquipier en équipe de France, Dembélé a éteint les ambitions de son ami en saluant la saison collective réalisée par le Paris Saint-Germain.

La position tranchée de Dembélé a révélé une approche médiatique totalement différente de celle de son ancien coéquipier : tandis que Mbappé affiche une grande ambition individuelle, l'ancien joueur du Barça préfère mettre l'accent sur l'altruisme et souligner la force de la performance collective de l'équipe parisienne, lorsqu'on l'interroge sur la possibilité de remporter le trophée pour la deuxième fois consécutive.

Il a commenté à ce sujet : « Moi ? Oh non, je ne me place jamais dans ce genre de choses. Je ne vote jamais pour moi-même. Si c'est moi qui parle, je ne voterais pas pour moi. Il y a aussi beaucoup d'autres joueurs, Michael Olise pourrait figurer dans la liste car il a réalisé une saison exceptionnelle et a été le meilleur joueur du championnat allemand, et aussi Lamine Yamal, Fabián Ruiz, et Pacho... on l'oublie, celui-là, Pacho. J'espère qu'on ne l'oubliera pas cette année car il le mérite. »



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