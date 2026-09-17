Vinicius Junior commence à perdre un peu de son statut au sein du Real Madrid, dans un contexte de rivalité renouvelée avec Kylian Mbappé, après que les trois derniers matches ont montré une supériorité nette de la star française en termes de minutes de jeu, parallèlement au recul des statistiques de l'ailier brésilien en ce début de saison.

Selon un rapport publié par le quotidien espagnol Marca, Vinicius a quitté le terrain lors des trois derniers matches consécutifs, à la 87e minute face à l'Inter, à la 89e minute contre le Rayo Vallecano, puis à la 68e minute face à Elche, ce qui reflète un changement progressif dans les calculs de José Mourinho par rapport au début de saison.

Lors des quatre premiers matches, Mourinho avait veillé à instaurer un grand équilibre entre Vinicius et Mbappé, les deux joueurs ayant débuté comme titulaires face à l'Espanyol, à la Real Sociedad, à Malaga et au Real Betis, l'écart entre leurs minutes de jeu n'ayant pas dépassé six minutes seulement.

Mais le tableau a changé lors des derniers matches, Mbappé ayant disputé 630 minutes contre 598 minutes pour Vinicius, le Français ayant en outre joué six matches en intégralité, contre trois matches complets pour le Brésilien.

Cela intervient alors que Mbappé connaît un démarrage offensif très fort, après avoir inscrit 8 buts en 7 matches, tandis que Vinicius s'est contenté d'un but et de 3 passes décisives, en plus d'avoir obtenu un penalty face au Real Betis.

Le recul de Vinicius ne se limite pas à ses seules statistiques, la concurrence pour son poste ayant commencé à s'intensifier avec l'éclosion de Brahim Diaz et d'Espi, puis l'entrée en scène de Diomandé, ce qui offre à Mourinho des options supplémentaires et rend plus difficile le maintien de l'équilibre entre les deux stars de l'équipe.

Malgré cela, le rapport de Marca n'estime pas que la situation ait atteint le stade de crise connu la saison dernière entre Vinicius et Xabi Alonso en raison des fréquents remplacements du joueur, d'autant que le Brésilien demeure un titulaire dans les plans de Mourinho.

Le quotidien souligne que la rivalité entre Vinicius et Mbappé a connu des scénarios similaires lors des saisons passées, l'un brillant durant les périodes de baisse de forme de l'autre.

Ainsi, la saison dernière, Vinicius a souffert durant la première moitié de la saison, tandis que Mbappé était à son meilleur niveau, avant que la donne ne change par la suite avec le regain de forme du Brésilien et la baisse de rendement du Français.

Quant à la saison actuelle, Mbappé s'est de nouveau imposé avec force, tandis que Vinicius est encore à la recherche de sa meilleure version, ce qui s'est traduit progressivement sur la balance des minutes et du temps de jeu entre les deux hommes.

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