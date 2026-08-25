Va-t-il prendre sa retraite ? L'avenir de Riyad Mahrez plus incertain que jamais

Le flou continue d'entourer l'avenir de la star algérienne Riyad Mahrez, qui aborde les derniers jours du mercato estival sans avoir trouvé d'accord avec aucun club, plusieurs semaines après son départ surprise d'Al-Ahli en Arabie saoudite, une décision qui a constitué un véritable choc pour le joueur et les supporters du club.

Selon ce qu'a rapporté le journal saoudien Arriyadiyah, Mahrez n'a pas encore tranché sur sa prochaine destination, malgré l'association de son nom à plusieurs clubs en Europe et dans le monde arabe, alors que les interrogations se multiplient au sujet de son avenir. Des spéculations ont même émergé quant à une éventuelle retraite du football, en raison de sa situation prolongée sans club.

Al-Ahli avait mis fin à sa relation contractuelle avec Mahrez à l'issue de la saison dernière, clôturant ainsi le parcours du joueur avec le club après trois saisons.

Des rapports de presse saoudiens indiquent que cette décision s'inscrivait dans un plan de reconstruction sportive de l'équipe, un choix intervenu en dépit du souhait du joueur de poursuivre son aventure avec le club.

Au cours de son passage à Al-Ahli, Mahrez a disputé 122 matchs, inscrivant 37 buts et délivrant 50 passes décisives, et a contribué aux sacres en Ligue des champions d'Asie élite en 2025 et 2026, ainsi qu'à la Supercoupe d'Arabie saoudite 2025.

Selon les informations relayées par Arriyadiyah, des rapports de presse ont lié le nom de l'ancien capitaine de la sélection algérienne à un transfert vers le championnat italien, faisant état d'un intérêt de la Roma et de Milan. Toutefois, aucune négociation n'a atteint le stade décisif à ce jour, alors que la clôture du mercato en Italie approche.

Le nom de Mahrez a également été associé à un transfert vers le Wydad marocain, mais le joueur a démenti l'information de manière indirecte via son compte officiel sur la plateforme « X », en publiant un symbole indiquant que les informations circulant sur son transfert vers le club marocain étaient infondées.

Arriyadiyah a précisé qu'Al-Jazira, aux Émirats arabes unis, avait présenté une offre pour recruter Mahrez, mais l'échec de l'équipe à se qualifier pour la Ligue des champions d'Asie élite après sa défaite face à Al-Ittihad a fait capoter la transaction, poussant le joueur à attendre et à ne pas trancher sur son avenir à ce moment-là.

Des rapports de presse algériens ont également évoqué un possible transfert de Mahrez vers Abha, récemment promu en Saudi Pro League, mais à ce jour, aucune confirmation officielle n'a été apportée par le joueur ou le club au sujet de ces informations.

Bien qu'il n'existe aucun indice officiel sur une intention de Riyad Mahrez de prendre sa retraite footballistique, sa situation prolongée sans club, à l'approche de la fermeture du marché des transferts, a ouvert la porte à de nombreuses spéculations sur son avenir.

Sa retraite internationale, après sa participation avec la sélection algérienne à la Coupe du monde 2026, alimente ces interrogations, d'autant que le joueur, âgé de 35 ans, n'a pas encore tranché sur sa prochaine destination. Le scénario d'une poursuite de sa carrière avec un nouveau club demeure ainsi le plus probable, dans l'attente de ce que réserveront les derniers jours de la période des transferts.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums « Kooora »