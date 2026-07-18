Va-t-il assumer les conséquences de sa décision ? Le Real Madrid met fin à la polémique autour de Rodri

Les rumeurs sur l’avenir de Rodri persistent, mais ses performances remarquables lors de la Coupe du monde 2026 n’ont pas modifié la position du Real Madrid concernant le milieu de terrain de Manchester City.

Rodri n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau avec Manchester City depuis son retour de blessure, mais il a retrouvé toute sa splendeur lors de la Coupe du monde, où il mène le milieu de terrain de la sélection espagnole avec des performances de haut vol.

L’ancien joueur de Villarreal et de l’Atlético de Madrid a notamment brillé face à la France, imposant sa loi au milieu de terrain face au trio Mano Koné, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, tant dans les duels que dans la qualité de sa distribution.

Selon The Athletic, le Real Madrid n’envisage pas de recruter le joueur de 30 ans lors du mercato estival, préférant se concentrer sur d’autres cibles, même si l’intéressé se montre réceptif à l’idée de rejoindre la Maison blanche.

Pep Guardiola, son ancien mentor à Manchester City, avait anticipé avant la compétition que le milieu retrouverait son meilleur niveau durant le tournoi, une prévision qui se vérifie à l’aune de sa finale face à l’Argentine.

Selon The Athletic, le Real Madrid n’envisage pas de formuler d’offre, malgré un besoin évident au milieu de terrain depuis la retraite de Toni Kroos, et alors que le trio Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga n’ont pas encore réussi à compenser son rôle de meneur de jeu en retrait, capable de contrôler le rythme et de construire les attaques depuis l’arrière.

Selon le média, Rodri figure parmi les meilleurs joueurs du monde à son poste quand il est au top de sa forme, grâce à son leadership, sa vision du jeu et la justesse de ses passes. Manquer l’occasion de le recruter, s’il est effectivement sur le marché, pourrait donc se révéler coûteux pour le club merengue.

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