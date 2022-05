En Ligue des champions, rien n'est jamais gagné d'avance et Liverpool a pu s'en rendre compte en défiant Villarreal en demi-finales retour ce soir. Les Reds se sont fait surprendre dès la 2e minute.

Suite à un très bon centre au deuxième poteau d'Estupinan, Capoue ratait son tir. Ce dernier se muait en remise en retrait pour Dia qui avait bien suivi l'action. 1-0.

Puis 2-0 à 5 minutes du terme. Capoue centrait au deuxième poteau. Le ballon parvenait sur le crâne de Coquelin qui remportait facilement son duel face à Alexander-Arnold. 2-0, le Sous-Marin jaune menaçait de torpiller les Reds au repos.

Avec ce score, els locaux avaient déjà refait leur retard et la suite de la rencontre semblait très prometteuse pour les hommes d'Emery.

Cependant, les joueurs de Klopp allaient revenir dans la partie. On sentait en effet que Liverpool avait repris du poil de la bête depuis la pause. Et Fabinho ne faisait pas mentir ce constat. L'ancien Madrilène héritait à l'angle de la surface d'un ballon de Salah avant de foncer vers le but. Sa frappe croisée trompait la vigilance de Rulli.

Liverpool reprenait la tête dans ce match fou. Les Reds passaient même la seconde grâce à Luis Diaz. Ce dernier réussissait un beau coup de tête sur un centre de Alexander-Arnold. 2-2, puis 2-3, car Sadio Mané y allait de son but en profitant d'une grossière sortie de Rulli. Alors que Capoue était expulsé, plus rien n'était marqué dans cette partie. Liverool est en finale de la C1.