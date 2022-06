Uruguay : Darwin Nunez tout proche de signer à Liverpool ?

Non retenu avec l'Uruguay, Darwin Nunez serait préservé pour ne pas compromettre son transfert imminent chez les Reds.

Darwin Nunez n'a pas été retenu dans le groupe de l'Uruguay samedi, alors que la star de Benfica se rapproche d'un transfert à Liverpool. La Celeste a affronté le Panama en amical au stade Centenario de Montevideo dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde. Mais ils ont dû faire sans leur jeune attaquant vedette, qui serait désormais prêt à être transféré à Anfield dans les prochains jours.

Pourquoi l'Uruguay a-t-il laissé Nunez de côté ?

L'Uruguay n'a pas donné d'autre explication que des "raisons de santé" pour l'exclusion de Nunez contre le Panama. Agustin Canobbio, Jose Gimenez et Diego Godin ont également manqué à l'appel. Gimenez et Canobbio étaient déjà incertains pour la Celeste, tandis que Godin, qui serait sur le point de rejoindre l'Argentine et le club du Velez Sarsfield, a connu des problèmes physiques ces derniers temps. L'absence de Nunez, cependant, semble être liée à son transfert imminent à Liverpool, afin d'éviter toute blessure.

Quand Nunez sera-t-il transféré à Liverpool ?

La plupart des rapports récents suggèrent que l'Uruguayen va bientôt rejoindre Anfield, GOAL ayant confirmé que Liverpool est confiant dans la course pour l'homme qui a également été fortement lié à Manchester United. Un accord verbal ayant été trouvé entre Liverpool et Benfica, il ne reste plus qu'à Nunez à remplir les formalités de transfert et à signer pour les finalistes de la Premier League et de la Ligue des champions.

Il a été dit que cela pourrait se produire dès lundi, date à laquelle Nunez et ses agents auraient prévu de se rendre à Liverpool. Il est pressenti pour signer un contrat de cinq ans à Anfield, tandis que Sadio Mané devrait rejoindre le Bayern Munich cet été, libérant ainsi une place dans la ligne d'attaque des Reds, qui compte également Mohamed Salah, Diogo Jota, Roberto Firmino et Luis Diaz.