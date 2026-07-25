Manchester United poursuit ses démarches pour boucler de nouvelles recrues durant le mercato estival, mais sa volonté de renforcer l'entrejeu avec l'un des talents les plus en vue de la Premier League s'est heurtée à des exigences financières élevées, ce qui a contraint la direction du club à réévaluer sa position sur le dossier.

Manchester United a décidé de se retirer de la course à la signature d'Alex Scott, milieu de terrain de Bournemouth, après avoir refusé de répondre aux exigences financières fixées par son club pour valider son départ durant la période des transferts estivaux.

Selon le journal britannique Mirror, Bournemouth réclame environ 70 millions de livres sterling pour se séparer du milieu de terrain anglais âgé de 22 ans, une somme jugée excessive par la direction de Manchester United.

Le rapport ajoute que les responsables de Manchester United estiment la valeur de Scott à seulement 40 millions de livres sterling, ce qui les a poussés à renoncer à l'opération pour le moment.

Le joueur suscite l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League, au premier rang desquels Arsenal, et Scott s'est d'ailleurs dit prêt à rejoindre l'Emirates Stadium si les deux clubs parviennent à un accord.

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Le rapport souligne toutefois qu'Arsenal place le Brésilien Bruno Guimarães, joueur de Newcastle United, en tête de ses priorités pour renforcer l'entrejeu, ce qui réduit les chances d'une manœuvre visant à recruter Scott, d'autant que le club londonien n'a pas l'intention de dépenser des sommes considérables pour plus d'un joueur au même poste durant cet été.

Il indique également que Scott émet des réserves quant à ses chances de jouer régulièrement avec Arsenal, compte tenu de la forte concurrence dans l'entrejeu.

Bournemouth campe sur sa position, ne souhaitant pas vendre l'un de ses meilleurs joueurs en dessous du prix qu'il a fixé, dans le but d'obtenir le plus grand retour financier possible, ce qui laisse le transfert d'Alex Scott en suspens cet été jusqu'à l'arrivée d'une offre proche de ses exigences financières.

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