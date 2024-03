Une vedette de la Liga tacle sévèrement le PSG

Une star de la Liga a tenu des propos cinglants à l’encontre du PSG, samedi.

Le Paris Saint-Germain est en quête d’un sacre en Ligue des Champions depuis plus d’une décennie. Mais le club n’a été près du but qu’une seule fois ces dernières années. C’était lors de la finale perdue face au Bayern Munich en 2020 (1-0). Malgré l’avalanche de stars au PSG, le club n’a toujours pas réussi à décrocher le graal. Un choc qui choque un certain Iago Aspas, attaquant du Celta Vigo en Liga.

Iago Aspas pessimiste pour Real Madrid – Celta Vigo

Iago Aspas s’apprête à défier le Real Madrid (1er, 66pts) avec le Celta Vigo dimanche à l’occasion de la 28e journée de Liga. 17e au classement, les Galiciens (24pts) sont dans une très mauvaise posture. Et cela s’annonce encore plus compliqué lorsqu’ils doivent affronter le leader du championnat dans cette période.

« Ce sera un match difficile et cela dépendra surtout de comment le Real s'organise. Dans de tels stades, il faut avoir de la personnalité et vous devez essayer de jouer, même si vous savez que vous allez sûrement passer un mauvais moment », confie le capitaine du Celta Vigo, Iago Aspas.

Iago Aspas pique le PSG

S’il sera difficile de défier le Real Madrid dimanche, cela le sera davantage la saison prochaine avec l’arrivée imminente de Kylian Mbappé. Toutefois, Iago Aspas ne voit pas le club madrilène écraser la concurrence malgré le recrutement de l’international français. L’homme aux 200 buts inscrits avec le club galicien a pris notamment l’exemple du PSG qui n’a toujours pas remporté la C1 malgré les grands joueurs qui sont passés par le club ces dernières saisons.

« Sur le papier, il est très facile de dire qu'ils paraissent meilleurs, mais il faudra retranscrire cela sur le terrain. Le PSG devait également être l'équipe dominante avec Messi et Neymar, mais ils n'ont pas remporté la moindre Ligue des champions », lâche Iago Aspas dans un entretien accordé à AS.