Une trahison en vue : Jaissle va-t-il prendre les rênes d'Al-Hilal ?

Des rapports de presse ont fait l'effet d'une bombe, après que le nom de l'Allemand Matthias Jaissle, entraîneur d'Al-Ahli, a été associé à un possible transfert vers son rival traditionnel Al-Hilal, en cas de départ du club dans la période à venir, une décision qui pourrait enflammer le paysage sportif saoudien si elle venait à se concrétiser.

Jaissle vit une situation d'incertitude quant à son avenir avec Al-Ahli, alors qu'il approche de la dernière année de son contrat, en parallèle de l'intérêt de plusieurs clubs européens désireux de s'attacher ses services, après les succès qu'il a remportés avec l'équipe au cours des deux dernières saisons.

Des négociations dans l'impasse

Selon le journaliste saoudien Mohammed Al-Bukairi, la délégation d'Al-Ahli, composée d'Ahmed Al-Chenguiti, Khaled Tach et Hazem Al-Hazmi, qui s'est rendue au stage de préparation de l'équipe au Portugal, n'a pas réussi à trouver un accord avec l'entraîneur allemand concernant la prolongation de son contrat.

Al-Bukairi a précisé que le désaccord ne porte pas sur le salaire, Jaissle n'ayant demandé aucune augmentation financière, mais qu'il tourne autour des clauses pénales du nouveau contrat, l'entraîneur estimant qu'elles ne préservent pas ses droits, en particulier après sa contribution à la construction d'une équipe solide et après l'avoir menée à la conquête de deux titres continentaux.

À lire aussi : Officiel : le calendrier de la Roshn Saudi League dévoilé, ainsi que les dates des matchs au sommet

Il a indiqué que les négociations se sont achevées sans accord, ce qui augmente les probabilités de son départ à la fin de la saison en cours, voire avant si une offre convenable venait à se présenter.

Al-Hilal entre en scène

La plus grande surprise dans les propos d'Al-Bukairi a été d'évoquer qu'Al-Hilal pourrait être la destination locale la plus proche pour l'entraîneur allemand, s'il décidait de vivre une nouvelle expérience au sein du championnat saoudien.

Il a ajouté que Jaissle dispose également de plus d'une opportunité d'entraîner l'un des clubs européens, mais qu'Al-Hilal reste une option fortement envisagée au sein du royaume, compte tenu du désir du club de préserver son projet technique avec des noms possédant de l'expérience dans la Roshn Saudi League.

Bien que l'affaire demeure du domaine des spéculations, le transfert de Jaissle d'Al-Ahli vers Al-Hilal, s'il se produisait, constituerait l'un des revirements les plus controversés de l'histoire du championnat saoudien, au vu de la nature de la grande rivalité entre les deux clubs et de la valeur de l'entraîneur aux yeux des supporters d'Al-Ahli après les succès qu'il a remportés depuis son arrivée.